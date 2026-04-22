Así cayó La Encomienda, banda que extorsionaba adultos mayores por redes sociales

Las autoridades le pusieron punto final a una banda que se dedicaba a la extorsión por medio de redes sociales en Bogotá. Se hacía llamar La Encomienda y fueron capturados seis miembros.

A esta estructura le siguieron el rastro desde hace dos años. Durante este tiempo, se acumularon pruebas, entrevistas, información en bases de datos y contenido bancario para tener una radiografía certera.

Perfiles falsos haciéndose pasar como funcionarios o familiares

El modus operandi de La Encomienda consistía en la creación de perfiles falsos en las redes. Acto seguido, los delincuentes contactaban principalmente a adultos mayores.

De igual forma, analizaban con lujo de detalles cómo era el día a día de ellos, así como tener información sobre su círculo familiar y amistades. Con este material, ponían en marcha la extorsión.

Aparentando ser funcionarios de la Dian y la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera), contactaban a las víctimas para engañarlas con supuestas irregularidades en el envío de encomiendas. Aseguraban que tenían contenido ilegal y pedían hasta 300 millones de pesos a cambio.

Obtenían casi $80 millones al mes

Como conocían los amigos de estas personas, también se hacían pasar por familiares en el extranjero. Entonces, les pedían dinero para volver al país o ayudarlos a enviar regalos.

De acuerdo con las investigaciones, se estima que habrían robado a 11 personas y quedado con un botín de casi 80 millones de pesos por mes.

La cabeza de La Encomienda era ‘Wilson’, quien ya sabe lo que es pasar años en la cárcel. Lo capturaron en 2015 por portar armas, pero quedó libre en 2018 tras el vencimiento de términos.

Este hombre no actuó solo. Su mano derecha era alias Laura, quien se encargaba de crear los perfiles falsos y las cuentas de banco en donde recibían las millonarias sumas.

Los otros secuaces también capturados son ‘Blanca’, ‘Marlon’, ‘Luis’ y ‘Víctor’. Estos tres últimos eran los encargados de sacar el dinero de las consignaciones.