DIAN hace llamado a contribuyentes colombianos con trámite clave en este 2026

Este 2026 se perfila como un año de transición crítica para la seguridad jurídica de los contribuyentes en Colombia. La firma electrónica, más que un simple requisito técnico, se ha consolidado como el eje central para la validez de cualquier trámite ante la entidad.

Para miles de ciudadanos y empresas, la actualización de esta con la DIAN 2026 es obligatoria, convirtiéndose en el primer paso ineludible para cumplir con el calendario de vencimientos que inicia con fuerza en el segundo trimestre del año.

La entidad ha enfatizado que este mecanismo, cuya vigencia estándar es de tres años, es la única herramienta que garantiza la autenticidad e integridad de las declaraciones de renta, los reportes de información exógena y la gestión de devoluciones.

"No se trata de un trámite opcional; es la llave de acceso al ecosistema digital de la DIAN. Sin una firma vigente, el sistema simplemente rechazará la formalización de cualquier documento, lo que deriva en sanciones por extemporaneidad", advierten.

Lista de contribuyentes que deben actualizar la firma electrónica este 2026

Si bien la plataforma permite una gestión 100% virtual, la anticipación es clave para evitar el colapso del sistema durante los días de vencimiento.

En primera medida, todas las empresas registradas como tales, así como aquellas que han sido designadas como "Grandes Contribuyentes" en la resolución más reciente de la entidad, deben verificar la vigencia de la firma de su representante legal.

Además de ello, los actores que actúan en nombre de terceros o certifican estados financieros, están obligados a mantener su firma personal activa para poder vincularla a las entidades que representan.

Por otro lado, aquellos individuos que, por su volumen de ingresos o patrimonio, están obligados a declarar renta de forma electrónica y no cuentan con un certificado vigente o este vence en los próximos tres meses.

Finalmente, todo importador, exportador o agente de retención en la fuente requiere la firma para la presentación de sus obligaciones mensuales y bimestrales.

¿Cómo es el proceso de renovación?

El proceso para renovar el Instrumento de Firma Electrónica (IFE) ante la DIAN es un trámite 100% virtual que se realiza a través del portal transaccional. Es importante recordar que este procedimiento puede hacerse en dos escenarios: antes de que expire (renovación) o después de que haya vencido (generación de una nueva).

Ingrese al portal transaccional de la DIAN como "Usuario Registrado" a nombre propio. Luego, seleccione el botón "Gestionar mi firma electrónica".

Haga clic en su preferencia, si desea renovar o gestionar (si la firma ya expiró). El sistema enviará un código al correo electrónico o celular registrado en el RUT. Ingrese ese código en la plataforma.

Luego de ingresar la contraseña, el sistema confirmará el éxito del trámite y podrás descargar el formulario 10067 como soporte.