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Hermano de Nicolás Perdomo, joven asesinado en reconocida producción, emitió desgarrador mensaje

Nicolás Perdomo fue herido después de que Josué Cubillos atacó por la espalda a Henry Benavides.

Foto: Freepik y Carolina Gaitán en Instagram.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
07:12 a. m.
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El país continúa conmocionado por el grave hecho de violencia que se presentó el sábado 18 de abril, en el barrio Los Laches, en Bogotá.

Cerca de las 3:00 de la tarde, se estaba grabando una reconocida producción. Henry Benavides, un hombre que trabajaba como conductor en el rodaje, se encontraba recostado sobre una reja y, de repente, su agresor lo atacó por la espalda, sin mediar palabra, apuñalándolo en el cuello.

Carolina Gaitán, la reconocida actriz, grabó desgarrador video tras el asesinato de sus compañeros de producción en Bogotá
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En ese momento, varios integrantes de la producción corrieron para detener al agresor y, en medio de esa situación, fue herido Nicolás Perdomo, que murió al poco tiempo en un centro hospitalario cercano.

Además, otro trabajador de la producción también fue apuñalado y se encuentra luchando por su vida, mientras que el agresor, que resultó siendo identificado como Josué Cubillos, de 24 años, falleció en el lugar de los hechos.

Es así como el entorno audiovisual se encuentra de luto y, en las últimas horas, el hermano de Nicolás Perdomo escribió un sentido mensaje de último adiós.

Este fue el desgarrador mensaje del hermano de Nicolás Perdomo, el joven asesinado en una reconocida producción

En medio de su duelo, el hermano de Nicolás Perdomo publicó una foto junto a él y expresó que lo tendrá presente siempre.

"Te amaré toda la vida, no sé si pueda seguir con esto en mi pecho. Te extraño", manifestó exactamente.

Carmen Villalobos también emitió un desgarrador mensaje tras la muerte de Nicolás Perdomo y Henry Benavides

Luego de que salió a la luz el inesperado y atroz hecho ocurrido en el set, Carmen Villalobos indicó que su corazón se encuentra completamente roto.

"No sé bien cómo nombrar lo que siento. Es un dolor desgarrador y profundo que me atraviesa y me deja sin aire. A ratos todo parece irreal, como si estuviera viviendo algo que no puede estar pasando. Por momento me siento aturdida, paralizada, intentando procesar algo que no tiene sentido", señaló.

Carmen Villalobos rompió el silencio tras tragedia en rodaje en Bogotá
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"Hay un vacío inmenso en todo el equipo y en las familias por todo lo que está pasando. Pero, al mismo tiempo, es muy bonito ver la unión y la solidaridad en medio de algo que nos está doliendo a todos", concluyó.

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