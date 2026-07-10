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Así convirtió Erika Cardozo su talento en un negocio que transforma vidas en Ibagué

Erika Cardozo encontró en la repostería y las herramientas digitales la oportunidad para emprender, generar empleo e inspirar a otras mujeres.

Noticias RCN

julio 10 de 2026
09:07 p. m.
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Erika Cardozo es ejemplo de cómo una mezcla de talento y determinación puede superar circunstancias adversas. Desplazada de su hogar, llegó a Ibagué sin imaginar que allí comenzaría una nueva vida llena de oportunidades. Su historia es un testimonio de resiliencia y adaptación en tiempos difíciles, y muestra cómo la creatividad puede convertirse en un proyecto de vida exitoso.

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El desplazamiento forzado marcó el primer capítulo de la vida de Erika. Obligada por la violencia a dejar su hogar en Roncesvalles, fue en Ibagué donde redescubrió un talento artístico que había sembrado en su niñez.

Lo que empezó con algunas tortas y galletas preparadas en casa, poco a poco se convirtió en Café Caprichos, un refugio para sanar y en una oportunidad para sostener a su familia.

“Mi esposo se nos unió a Café Caprichos, radicalmente él dejó su empresa que tenía, yo que esto era lo que había que apostarle y estamos trabajando juntos”, cuenta Erika.

Y es que cada producto lleva historia, dedicación y esperanza. Gracias a su comprensión y uso de las herramientas digitales, lo que antes era un terreno desconocido se convirtió en una vía para compartir su historia y conectar con sus clientes.

Erika ha aprendido a utilizar redes sociales para promocionar su negocio y, más importante aún, para inspirar a otros con su camino hacia el éxito.

Las herramientas digitales y la perseverancia pueden transformar vidas

“La historia de Erika es una de las historias de nuestras emprendedoras más digitales. Tenemos presencia en las comunas más grandes y más importantes de Ibagué, con una participación de los estratos sociales 1, 2 y 3, más del 80% de estas mujeres que también son madres cabeza de familia”, aseguró Vilma Rivera. Secretaria TIC de la Alcaldía de Ibagué.

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Ahora Erika genera empleo, trabaja junto a su familia y mira el futuro con optimismo. “Quiero ser ejemplo de muchas mujeres más. Te capacitas y vas a tener un antes y un después como lo tuve yo”, puntualiza Erika.

Su caso es una historia de éxito de la estrategia de empoderamiento de mujeres emprendedoras digitales en Ibagué. Más de 700 mujeres han fortalecido sus habilidades gracias a esta iniciativa porque nunca es tarde para aprender, reinventarse y volver a empezar.

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