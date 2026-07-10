¡Otra vez se reportaron temblores masivos en Colombia hoy 10 de julio de 2026!
¿En qué zonas se han sentido los movimientos telúricos? Descubra el reporte completo aquí.
Nicolás Forero
07:50 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en el país desde las primeras horas de este 10 de julio de 2026.
De acuerdo con el monitoreo, el primer temblor fue a las 12:54 de la madrugada y el más reciente a las 6:04 de la tarde.
¿Dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 10 de julio de 2026
12:54 a.m.
Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 30 kilómetros.
Municipios cercanos: a 46 kilómetros de Acandí (Chocó), a 83 de Necoclí (Antioquia) y a 93 de San Juan de Urabá (Antioquia).
¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de julio de 2026?
- 1:27 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 1:28 a.m.
Epicentro: Medio Atrato, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 37 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 38 de Quibdó (Chocó) y a 45 de Alto Baudó (Chocó).
- 1:33 a.m.
Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 75 kilómetros de La Palma (Panamá), a 78 de Chimán (Panamá) y a 100 de Acandí (Chocó).
- 2:42 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 4:17 a.m.
Epicentro: Valledupar, Cesar.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 85 kilómetros.
Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Bosconia (Cesar), a 39 de Agustín Codazzi (Cesar) y a 42 de El Paso (Cesar).
- 4:51 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 148 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).
- 5:18 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).
- 5:45 a.m.
Epicentro: Toro, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 84 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Toro (Valle del Cauca), a 10 de Argelia (Valle del Cauca) y a 11 de Versalles (Valle del Cauca).
- 5:57 a.m.
Epicentro: Gigante, Huila.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Gigante (Huila), a 17 de Garzón (Huila) y a 22 de Tesalia (Huila).
- 7:49 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 8:00 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 37 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 23 de Uramita (Antioquia) y a 25 de Peque (Antioquia).
- 8:24 a.m.
Epicentro: Uramita, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 8 de Frontino (Antioquia) y a 17 de Cañasgordas (Antioquia).
- 11:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 6:04 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 154 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).