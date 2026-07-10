CANAL RCN
Colombia Video

¡Otra vez se reportaron temblores masivos en Colombia hoy 10 de julio de 2026!

¿En qué zonas se han sentido los movimientos telúricos? Descubra el reporte completo aquí.

Nicolás Forero

julio 10 de 2026
07:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en el país desde las primeras horas de este 10 de julio de 2026.

De acuerdo con el monitoreo, el primer temblor fue a las 12:54 de la madrugada y el más reciente a las 6:04 de la tarde.

¡Continuó temblando masivamente en Colombia hoy 9 de julio de 2026! Atento al reporte
RELACIONADO

¡Continuó temblando masivamente en Colombia hoy 9 de julio de 2026! Atento al reporte

¿Dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 10 de julio de 2026

12:54 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 46 kilómetros de Acandí (Chocó), a 83 de Necoclí (Antioquia) y a 93 de San Juan de Urabá (Antioquia).

¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 10 de julio de 2026?

  • 1:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Medio Atrato, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 38 de Quibdó (Chocó) y a 45 de Alto Baudó (Chocó).

  • 1:33 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 75 kilómetros de La Palma (Panamá), a 78 de Chimán (Panamá) y a 100 de Acandí (Chocó).

  • 2:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 4:17 a.m.

Epicentro: Valledupar, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 85 kilómetros.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Bosconia (Cesar), a 39 de Agustín Codazzi (Cesar) y a 42 de El Paso (Cesar).

  • 4:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

  • 5:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).

  • 5:45 a.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 84 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Toro (Valle del Cauca), a 10 de Argelia (Valle del Cauca) y a 11 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 5:57 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Gigante (Huila), a 17 de Garzón (Huila) y a 22 de Tesalia (Huila).

  • 7:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 8:00 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 23 de Uramita (Antioquia) y a 25 de Peque (Antioquia).

  • 8:24 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 8 de Frontino (Antioquia) y a 17 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 11:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 8 de julio de 2026! ¿Dónde?
RELACIONADO

¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 8 de julio de 2026! ¿Dónde?

  • 6:04 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 154 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Metro de Bogotá

La mitad de los trenes del Metro de Bogotá ya se encuentran en el país ¿Qué sigue?

Bogotá

¡Mucho cuidado! Están enviando mensajes falsos suplantando a Bre-B para robar dinero

Inseguridad en Bogotá

Mujer murió tras hacerse un procedimiento postoperatorio en otro establecimiento ilegal de Bogotá

Otras Noticias

Comercio

Gigante latinoamericano del fitness abre su modelo de franquicias tras alcanzar 137 sedes

La multinacional colombiana apuesta por este formato en un mercado global de clubes de salud valorado en USD 135.710 millones.

España

Devastador incendio dejó al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos en España

Entre las víctimas habría ciudadanos de varias nacionalidades.

Mundial de fútbol

Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión ante Marruecos: ¿Se pierde las semifinales del Mundial 2026?

Erling Haaland

Ella es la hermana de Erling Haaland: se hizo VIRAL por su increíble parecido

Corte Constitucional

Decisión clave de la Corte Constitucional sobre el cuidado de una persona: esto le ordenó a una EPS