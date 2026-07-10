Resultado del SUPER ASTRO LUNA hoy 10 de julio de 2026: este fue el número y el signo ganador

Cada día tiene su propio desenlace en el Super Astro Luna. Aunque la mecánica del juego se mantiene sin cambios, ninguna edición termina de la misma manera, ya que cada jornada produce una combinación diferente que identifica exclusivamente la fecha en la que fue sorteada.

Este 10 de julio de 2026, el juego realizó una nueva edición nocturna y confirmó el resultado correspondiente a la jornada. La combinación oficial, integrada por cuatro cifras y un signo zodiacal, pasa desde este momento a representar el desenlace del sorteo realizado durante la noche y se convierte en el dato de referencia para los jugadores.

Uno de los aspectos que distingue al Super Astro Luna es precisamente la composición de su resultado. No basta con conocer la secuencia numérica: el signo zodiacal también hace parte de la combinación oficial, por lo que ambos elementos conforman una sola información publicada tras concluir el sorteo.

Con cada nueva edición, el calendario del juego suma una referencia adicional. Las cifras anunciadas este viernes corresponden únicamente al 10 de julio de 2026, por lo que no reemplazan ni modifican resultados de jornadas anteriores, ni tienen relación con los que se conocerán en próximos sorteos.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el último sorteo de este 10 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 10 de julio de 2026

A las 10:50 de la noche de este 10 de julio de 2026, los apostadores fueron testigos de un nuevo sorteo del Super Astro Luna.

Después de que las balotas se neutralizaron completamente, la combinación ganadora que quedó definida fue la siguiente:

Número: 9155.

Signo: Virgo.

La edición de este viernes deja una nueva combinación dentro del calendario del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene un ritmo diario de sorteos en el que cada jornada aporta una combinación distinta. Esa continuidad permite que cada fecha tenga un resultado propio y perfectamente identificable, facilitando la consulta de quienes hacen seguimiento permanente al juego.

Con la publicación de las cifras correspondientes al 10 de julio de 2026, queda oficialmente cerrada la edición nocturna de este viernes. La combinación anunciada pasa a integrar el registro de resultados del Super Astro Luna y será la referencia oficial asociada a esta jornada dentro de la programación habitual del juego.