Aterradores hallazgos en apartamentos donde hacían cirugías: medicamentos vencidos y quirófanos improvisados

Una operación conjunta entre la Fiscalía, la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Salud y el Invima desarticuló una red de 11 establecimientos que realizaban cirugías estéticas clandestinas en Bogotá, utilizando apartamentos residenciales como quirófanos y ofreciendo procedimientos a bajo costo sin cumplir protocolos de seguridad sanitaria.

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Los allanamientos se ejecutaron en cuatro clínicas y siete apartamentos pertenecientes a un mismo propietario. Las fotos reveladas por la Supersalud mostraron la magnitud de las irregularidades: quirófanos improvisados con equipos de liposucción, historias clínicas ocultas en el techo, medicamentos vencidos y adulterados, y una ambulancia estacionada en el parqueadero.

¿Qué encontraron las autoridades?

Las pesquisas revelaron que una supuesta institución especializada en obesidad era la responsable de vender paquetes integrales de cirugía plástica y estética en estos lugares.

Estas ofertas incluían procedimientos como lipólisis láser, implantes mamarios y un aumento de glúteos con células madre que, en realidad, era con biopolímeros, sustancia prohibida por sus graves riesgos.

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La falta de condiciones sanitarias adecuadas y la ausencia de protocolos de seguridad ponían en peligro a los pacientes.

Tras estos hallazgos, las autoridades ordenaron el cierre inmediato de servicios y la destrucción de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. La Supersalud hizo un llamado contundente a las secretarías de salud locales: “Tienen que hacer más de lo que han hecho porque hasta ahora no ha sido suficiente”.

Operativos contra centros estéticos de garaje

Los operativos contra los centros de garaje que ofrecen estos servicios se han intensificado en la ciudad tras el trágico desenlace en el caso de Yulixa Toloza.

La mujer de 52 años acudió el miércoles 13 de mayo a Beauty Láser, una estética no autorizada para realizar cirugías, en el barrio Venecia, sur de Bogotá. Le realizaron una liposucción que llevó a su fallecimiento.

Tres de los implicados fueron ubicados en Venezuela y otras dos personas quedaron capturadas en Cúcuta. Aún se busca a otro sospechoso: el anestesiólogo.