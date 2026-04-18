Sol Cabaleda, desde su silla de ruedas, lidera una fundación que empodera a mujeres en Ibagué

La Fundación SER ofrece formación gratuita en belleza, salud y tecnología a mujeres con discapacidad y madres cuidadoras en Colombia.

abril 18 de 2026
09:06 p. m.
Resiliencia y reinvención definen la historia de Sol Cabaleda, una mujer que convirtió su experiencia con la discapacidad en un motor de transformación social. Después de que una enfermedad huérfana le arrebatara la movilidad, esta madre de tres hijas creó la Fundación SER, que hoy impacta directamente la vida de miles de mujeres en Ibagué, Tolima.

La enfermedad huérfana obligó a Cabaleda a adaptarse a una silla de ruedas y reinventarse mientras criaba a sus hijas. Sin embargo, lejos de rendirse, encontró en su adversidad un propósito.

"Me llevó al abismo, al punto en el que ya no había para dónde más echar sino para arriba, entonces en ese momento Dios me permitió la posibilidad de crear una fundación que fue una bendición para mí y para muchísimas familias hoy día", explicó.

La Fundación SER comenzó como un proyecto pequeño que, gracias al apoyo y al voz a voz entre mujeres, creció exponencialmente. "La idea era muy pequeñita, demasiado pequeñita, con ese apoyo de todas las mujeres que llevaron ese voz a voz y que en su momento fue de gran bendición. Hoy día FUNSE tiene alrededor de 150 personas directas e indirectas que dependen de esta fundación", señaló Cabaleda.

El programa ofrece capacitación gratuita en áreas como belleza, salud y herramientas tecnológicas. Las beneficiarias, muchas de ellas madres cuidadoras o mujeres con discapacidad, encuentran en estos cursos una oportunidad de desarrollo profesional y personal.

Hasta la fecha, cerca de 3.000 mujeres han participado en los 120 cursos de formación que ofrece la fundación. Este espacio se ha convertido en una red de apoyo donde la discapacidad no es una limitación, sino una razón más para salir adelante, demostrando que cuando una mujer se levanta, inspira a muchas más a hacerlo.

