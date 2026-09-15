¡BOMBAZO! James Rodríguez se retira de la Selección Colombia

"Siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida", fueron las primeras palabras que James David Rodríguez Rubio dijo en su video de despedida de la Selección Colombia.

El capitán de la 'tricolor' en la última Copa del Mundo anunció oficialmente este 15 de septiembre que pone punto final a su historia con la camiseta de la selección nacional; tan solo unos días después de ser presentado como el flamante refuerzo de Atlético Nacional y días antes de que se conociera la convocatoria para los próximos partidos amistosos que los dirigidos por Néstor Lorenzo disputará en la próxima fecha FIFA, James se despide del país con un emotivo video.

En el video publicado por el '10', recordó todas sus etapas como jugador de la selección desde que hizo parte de las selecciones juveniles hasta su última participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; recordó las alegrías y las tristezas y agradeció principalmente a sus hijos, que según sus palabras, fueron el motor para continuar en los momentos más difíciles.

El fin de una era

Con el retiro de James, se cierra la etapa y el ciclo de jugadores que hizo vibrar al país en el mundial 2014 y le da la bienvenida a las nuevas generaciones a las que deseó el mayor de los éxitos.

Con el objetivo de dejar la camiseta de Colombia en lo más alto posible y 15 años después de su debut oficial, el segundo máximo goleador de la historia de la selección afirma que siempre dejó todo para hacerlo posible y que se retira con la satisfacción de haberle cumplido al país.

Adiós a una de las leyendas del fútbol colombiano

Con 131 partidos jugados, 31 goles y tres mundiales jugados, el país despide a una de las máximas leyendas de la historia de la Selección Colombia y pone fin a un ciclo que se quedó al borde de levantar la segunda Copa América de su historia y que tuvo la mejor participación que la selección ha tenido en los mundiales de fútbol.