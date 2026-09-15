CANAL RCN
Deportes

¡BOMBAZO! James Rodríguez se retira de la Selección Colombia

Tras ser anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional, el goleador de la Copa del Mundo 2014 anunció su retiro de la Selección Colombia.

James se retira de la selección.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
12:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

"Siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida", fueron las primeras palabras que James David Rodríguez Rubio dijo en su video de despedida de la Selección Colombia.

¿James Rodríguez viajará a Bogotá para debutar ante Internacional? Esto se sabe
RELACIONADO

¿James Rodríguez viajará a Bogotá para debutar ante Internacional? Esto se sabe

El capitán de la 'tricolor' en la última Copa del Mundo anunció oficialmente este 15 de septiembre que pone punto final a su historia con la camiseta de la selección nacional; tan solo unos días después de ser presentado como el flamante refuerzo de Atlético Nacional y días antes de que se conociera la convocatoria para los próximos partidos amistosos que los dirigidos por Néstor Lorenzo disputará en la próxima fecha FIFA, James se despide del país con un emotivo video.

En el video publicado por el '10', recordó todas sus etapas como jugador de la selección desde que hizo parte de las selecciones juveniles hasta su última participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá; recordó las alegrías y las tristezas y agradeció principalmente a sus hijos, que según sus palabras, fueron el motor para continuar en los momentos más difíciles.

El fin de una era

Con el retiro de James, se cierra la etapa y el ciclo de jugadores que hizo vibrar al país en el mundial 2014 y le da la bienvenida a las nuevas generaciones a las que deseó el mayor de los éxitos.

Con el objetivo de dejar la camiseta de Colombia en lo más alto posible y 15 años después de su debut oficial, el segundo máximo goleador de la historia de la selección afirma que siempre dejó todo para hacerlo posible y que se retira con la satisfacción de haberle cumplido al país.

¡James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional! Comunicado y video oficial del club
RELACIONADO

¡James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional! Comunicado y video oficial del club

Adiós a una de las leyendas del fútbol colombiano

Con 131 partidos jugados, 31 goles y tres mundiales jugados, el país despide a una de las máximas leyendas de la historia de la Selección Colombia y pone fin a un ciclo que se quedó al borde de levantar la segunda Copa América de su historia y que tuvo la mejor participación que la selección ha tenido en los mundiales de fútbol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

¡Se movió la tabla de la Liga BetPlay 2026 II y hay un nuevo colero! ¿Quién es?

Independiente Santa Fe

La durísima racha que Independiente Santa Fe intentará romper vs. Vasco da Gama

Fútbol internacional

¡OFICIAL! Destacado jugador colombiano fue fichado por un grande de Europa

Otras Noticias

Fenómeno de El Niño

Sequía por el fenómeno de El Niño golpea a 36 municipios de Boyacá

La Gobernación de Boyacá adelanta el envío de carrotanques para abastecer de agua potable a la población.

Canadá

Canadá reafirma su papel como socio clave de EE.UU. en medio de tensiones comerciales

El mensaje fue transmitido durante la Cumbre de Inversiones de Canadá, celebrada en Toronto.

Bancolombia

Bancolombia abre nuevos puntos para retirar dinero: ahora lo podrá hacer en estas tiendas

Tecnología

¡Atención, gamers! Marvel´s Wolverine ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?