¡Nuevos temblores se sintieron en Colombia hoy 15 de septiembre de 2026!

Este martes 15 de septiembre, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado más de diez temblores en Colombia.

El más reciente se registró en Istmina, Chocó, sobre las 10:50 de la mañana, mientras que el primero también fue en esa región, pero sobre las 12:02 de la madrugada.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 15 de septiembre de 2026

12:02 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Nóvita (Chocó) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 15 de septiembre de 2026?

12:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).

12:22 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

1:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

2:33 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Nóvita (Chocó) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).

3:18 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

4:02 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 121 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 154 de Bajo Baudó (Chocó) y a 160 de Buenaventura (Valle del Cauca).

4:42 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

4:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

9:16 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 60 de El Dovio (Valle del Cauca).

RELACIONADO Este es el balance oficial del Servicio Geológico Colombiano tras los fuertes temblores de hoy 14 de septiembre

10:58 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).