Sequía por el fenómeno de El Niño golpea a 36 municipios de Boyacá

El fenómeno de El Niño empieza a mostrar sus efectos más severos en Boyacá. Aunque en Tunja aún se registran algunas precipitaciones, en gran parte del departamento los cultivos se tornan amarillos y los frutos han menguado por la ausencia de lluvias.

La situación es crítica en 36 municipios, entre ellos Briceño, Santana, Caldas, Otanche y Tipacoque, donde la Gobernación ha tenido que enviar carrotanques para abastecer de agua potable a la población.

“El panorama que estamos viviendo los briseñenses es de gran preocupación. Una quebrada que nos abastecía se ha secado en más del 95 %”, expresó el alcalde de Briceño, quien advirtió que los campesinos ya no tienen qué comer y pidió apoyo urgente para las comunidades rurales.

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Campesinos en crisis por El Niño en Boyacá

En Santana, uno de los municipios más golpeados, las familias enfrentan la pérdida de cultivos y el desabastecimiento de agua. A este se suman localidades como Caldas y Tipacoque, donde la sequía ha reducido drásticamente las fuentes hídricas.

El alcalde de Briceño reiteró que “la angustia de miles de campesinos es evidente” y que la emergencia amenaza la seguridad alimentaria de la región.

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Fuentes hídricas afectadas

La Gobernación de Boyacá instó a la ciudadanía a hacer un uso eficiente del agua y la energía. El río Surba, en Duitama, y la laguna del Ocho, en Otanche, reflejan la magnitud de las afectaciones.

Con 36 municipios en estado de desabastecimiento, las autoridades mantienen campañas de ahorro y prevención para enfrentar los meses más críticos del fenómeno climático.