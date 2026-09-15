Sequía por el fenómeno de El Niño golpea a 36 municipios de Boyacá
La Gobernación de Boyacá adelanta el envío de carrotanques para abastecer de agua potable a la población.
Noticias RCN
01:09 p. m.
El fenómeno de El Niño empieza a mostrar sus efectos más severos en Boyacá. Aunque en Tunja aún se registran algunas precipitaciones, en gran parte del departamento los cultivos se tornan amarillos y los frutos han menguado por la ausencia de lluvias.
La situación es crítica en 36 municipios, entre ellos Briceño, Santana, Caldas, Otanche y Tipacoque, donde la Gobernación ha tenido que enviar carrotanques para abastecer de agua potable a la población.
“El panorama que estamos viviendo los briseñenses es de gran preocupación. Una quebrada que nos abastecía se ha secado en más del 95 %”, expresó el alcalde de Briceño, quien advirtió que los campesinos ya no tienen qué comer y pidió apoyo urgente para las comunidades rurales.
Campesinos en crisis por El Niño en Boyacá
En Santana, uno de los municipios más golpeados, las familias enfrentan la pérdida de cultivos y el desabastecimiento de agua. A este se suman localidades como Caldas y Tipacoque, donde la sequía ha reducido drásticamente las fuentes hídricas.
El alcalde de Briceño reiteró que “la angustia de miles de campesinos es evidente” y que la emergencia amenaza la seguridad alimentaria de la región.
Fuentes hídricas afectadas
La Gobernación de Boyacá instó a la ciudadanía a hacer un uso eficiente del agua y la energía. El río Surba, en Duitama, y la laguna del Ocho, en Otanche, reflejan la magnitud de las afectaciones.
Con 36 municipios en estado de desabastecimiento, las autoridades mantienen campañas de ahorro y prevención para enfrentar los meses más críticos del fenómeno climático.