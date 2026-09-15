CANAL RCN
Colombia Video

Sequía por el fenómeno de El Niño golpea a 36 municipios de Boyacá

La Gobernación de Boyacá adelanta el envío de carrotanques para abastecer de agua potable a la población.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
01:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fenómeno de El Niño empieza a mostrar sus efectos más severos en Boyacá. Aunque en Tunja aún se registran algunas precipitaciones, en gran parte del departamento los cultivos se tornan amarillos y los frutos han menguado por la ausencia de lluvias.

Retos energéticos por Fenómeno de El Niño: la industria solar se prepara
RELACIONADO

Retos energéticos por Fenómeno de El Niño: la industria solar se prepara

La situación es crítica en 36 municipios, entre ellos Briceño, Santana, Caldas, Otanche y Tipacoque, donde la Gobernación ha tenido que enviar carrotanques para abastecer de agua potable a la población.

“El panorama que estamos viviendo los briseñenses es de gran preocupación. Una quebrada que nos abastecía se ha secado en más del 95 %”, expresó el alcalde de Briceño, quien advirtió que los campesinos ya no tienen qué comer y pidió apoyo urgente para las comunidades rurales.

Ideam advierte por lluvias fuertes en varias regiones de Colombia pese al fenómeno de El Niño
RELACIONADO

Ideam advierte por lluvias fuertes en varias regiones de Colombia pese al fenómeno de El Niño

Campesinos en crisis por El Niño en Boyacá

En Santana, uno de los municipios más golpeados, las familias enfrentan la pérdida de cultivos y el desabastecimiento de agua. A este se suman localidades como Caldas y Tipacoque, donde la sequía ha reducido drásticamente las fuentes hídricas.

El alcalde de Briceño reiteró que “la angustia de miles de campesinos es evidente” y que la emergencia amenaza la seguridad alimentaria de la región.

Estos son algunos consumos pequeños que estarían aumentando sus gastos durante El Niño
RELACIONADO

Estos son algunos consumos pequeños que estarían aumentando sus gastos durante El Niño

Fuentes hídricas afectadas

La Gobernación de Boyacá instó a la ciudadanía a hacer un uso eficiente del agua y la energía. El río Surba, en Duitama, y la laguna del Ocho, en Otanche, reflejan la magnitud de las afectaciones.

Con 36 municipios en estado de desabastecimiento, las autoridades mantienen campañas de ahorro y prevención para enfrentar los meses más críticos del fenómeno climático.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Nuevos temblores se sintieron en Colombia hoy 15 de septiembre de 2026!

Accidente de tránsito

VIDEO | Bus se pasó un semáforo y dejó a motociclista entre la vida y la muerte: el caso sigue impune

JEP

JEP podría llamar a versión libre a la excongresista Sandra Ramírez por casos de reclutamiento forzado

Otras Noticias

James Rodríguez

¡BOMBAZO! James Rodríguez se retira de la Selección Colombia

Tras ser anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional, el goleador de la Copa del Mundo 2014 anunció su retiro de la Selección Colombia.

Canadá

Canadá reafirma su papel como socio clave de EE.UU. en medio de tensiones comerciales

El mensaje fue transmitido durante la Cumbre de Inversiones de Canadá, celebrada en Toronto.

Bancolombia

Bancolombia abre nuevos puntos para retirar dinero: ahora lo podrá hacer en estas tiendas

Tecnología

¡Atención, gamers! Marvel´s Wolverine ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?