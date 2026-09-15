VIDEO | Bus se pasó un semáforo y dejó a motociclista entre la vida y la muerte: el caso sigue impune

La vida de Johan Vargas, un estudiante universitario de 21 años cambió la noche del 21 de agosto cuando se movilizaba en su motocicleta por la carrera 27 con calle 17, en el sur en Bogotá. Un bus de transporte público cruzó un semáforo en rojo y provocó un accidente de tránsito que dejó al joven en una UCI.

Las imágenes de las cámaras de seguridad evidencian la imprudencia del conductor del bus al no respetar la señal de tránsito.

En el impacto el joven sufrió inflamación cerebral, múltiples fracturas en el cráneo y lesiones en el brazo que requirieron varias intervenciones quirúrgicas.

Tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo coma inducido, el joven fue dado de alta después de someterse a varias cirugías.

Al día de hoy mi hermano no puede hacer ninguna actividad cotidiana, solo tiene que ser asistido 24/7.

El caso del joven atropellado por un bus sigue en la impunidad

La familia denuncia que no han visto avances en el proceso judicial y que la comunicación con la empresa de transporte ha sido prácticamente nula.

Exigimos justicia ya que desde el primer día al día de hoy no se han comunicado con nosotros.

Según el testimonio familiar, una abogada de la empresa del bus únicamente se comunicó para preguntar si contaban con videos del accidente, pero nunca más mostraron interés por el estado de salud y bienestar de Johan.

Se desconoce la identidad del conductor responsable del atropello quien no ha respondido ante las autoridades ni ante la familia de la víctima.

Este incidente se suma a las cifras de accidentes de tránsito que ocurren diariamente en Bogotá por no respetar las señales de tránsito, exceder los límites de velocidad o por hechos de intolerancia vial.