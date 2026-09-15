Rescatan a ocho ciudadanos secuestrados por el ELN en Norte de Santander

El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes sobre el rescate de ocho ciudadanos que permanecían secuestrados por el ELN en una zona rural del municipio de Convención, en Norte de Santander.

De acuerdo con el mandatario, el operativo fue desarrollado de manera conjunta por las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia interagencial.

Según explicó De la Espriella, hombres del GAULA fueron desplegados hasta el punto donde se encontraban las víctimas y ejecutaron una operación que permitió recuperar su libertad.

“En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN”, señaló el presidente en su cuenta de X.

Presidente lanzó advertencia al ELN

Tras confirmar el rescate, el jefe de Estado lanzó una dura advertencia al grupo armado y aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra quienes participen en actividades como el secuestro y la extorsión.

“El secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, afirmó.

El mandatario también destacó la coordinación entre las diferentes instituciones que participaron en el operativo y felicitó a los uniformados y equipos de inteligencia involucrados en el rescate. “Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia”, manifestó.

Finalmente, De la Espriella reiteró su postura frente al secuestro y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para evitar que este delito se convierta nuevamente en una fuente de financiación para los grupos armados.

“En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio”, concluyó el presidente.