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Unidad Móvil de Empleo en Bogotá: en estas zonas se encontrará si necesita empleo

Los bogotanos tendrán acceso a este servicio desde el 14 al 19 de septiembre.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
01:22 p. m.
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Una nueva iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, por parte de la Agencia Distrital de Empleo, quiere llegar directamente a las comunidades que se encuentran tras la búsqueda de nuevas ofertas de empleo.

Por esto, a través de la Unidad Móvil de Empleo, se hará presencia en las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida, entre otros servicios que quieren conectar a los interesados con el mundo laboral.

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Ofertas de empleo en Bogotá

Desde el lunes 14 hasta el próximo sábado 19 de septiembre, el Centro de Desarrollo Comunitario estará en la localidad de Usaquén y contará con más de mil vacantes laborales para las empresas aliadas.

En dichas jornadas las personas también podrán adquirir ofertas con información, conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales en Talento Capital, asesoría para las hojas de vida de empresarios y el debido registro en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

¿Cuáles son las ofertas de empleo en Bogotá?

Algunos de los puestos disponibles son: Auxiliar de servicio al cliente, analista administrativa (o), auxiliar de enfermería, asistente de restaurante, agente bilingüe de servicio al cliente, auxiliar eléctrico (a), oficial hidráulico (a), técnica (o) de control e instrumentación, ayudante de obra, oficial de obra, oficial de estructura metálica, asesor (a) comercial, pintor(a) automotriz, montador (a) de ensamble, judicante, entre otros.

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¿Cómo aplicar a estas ofertas de empleo?

Las personas interesadas podrán visitar la Unidad Móvil en el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar Servitá en la localidad de Usaquén, en la calle 165 #7-52. Los horarios que se manejan son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Dicha unidad se encuentra equipada de una oficina itinerante con fácil acceso a todos los interesados. Allí también podrán registrar su hoja de vida para recibir una orientación especializada y personalizada.

Según la Alcaldía de Bogotá, esta unidad móvil recorrerá diferentes localidades de la capital cada semana. Para conocer la totalidad de las vacantes debe ingresar a la página oficial de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo.

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