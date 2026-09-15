Unidad Móvil de Empleo en Bogotá: en estas zonas se encontrará si necesita empleo

Una nueva iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, por parte de la Agencia Distrital de Empleo, quiere llegar directamente a las comunidades que se encuentran tras la búsqueda de nuevas ofertas de empleo.

Por esto, a través de la Unidad Móvil de Empleo, se hará presencia en las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida, entre otros servicios que quieren conectar a los interesados con el mundo laboral.

Ofertas de empleo en Bogotá

Desde el lunes 14 hasta el próximo sábado 19 de septiembre, el Centro de Desarrollo Comunitario estará en la localidad de Usaquén y contará con más de mil vacantes laborales para las empresas aliadas.

En dichas jornadas las personas también podrán adquirir ofertas con información, conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales en Talento Capital, asesoría para las hojas de vida de empresarios y el debido registro en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

¿Cuáles son las ofertas de empleo en Bogotá?

Algunos de los puestos disponibles son: Auxiliar de servicio al cliente, analista administrativa (o), auxiliar de enfermería, asistente de restaurante, agente bilingüe de servicio al cliente, auxiliar eléctrico (a), oficial hidráulico (a), técnica (o) de control e instrumentación, ayudante de obra, oficial de obra, oficial de estructura metálica, asesor (a) comercial, pintor(a) automotriz, montador (a) de ensamble, judicante, entre otros.

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¿Cómo aplicar a estas ofertas de empleo?

Las personas interesadas podrán visitar la Unidad Móvil en el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar Servitá en la localidad de Usaquén, en la calle 165 #7-52. Los horarios que se manejan son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Dicha unidad se encuentra equipada de una oficina itinerante con fácil acceso a todos los interesados. Allí también podrán registrar su hoja de vida para recibir una orientación especializada y personalizada.

Según la Alcaldía de Bogotá, esta unidad móvil recorrerá diferentes localidades de la capital cada semana. Para conocer la totalidad de las vacantes debe ingresar a la página oficial de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo.