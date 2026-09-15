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Canadá reafirma su papel como socio clave de EE.UU. en medio de tensiones comerciales

El mensaje fue transmitido durante la Cumbre de Inversiones de Canadá, celebrada en Toronto.

Foto: AFP

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AFP

septiembre 15 de 2026
12:42 p. m.
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El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró este martes que Canadá seguirá siendo un socio crucial para Estados Unidos en “áreas clave”, pese a la guerra comercial que enfrenta a ambos países.

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El mensaje fue transmitido durante la Cumbre de Inversiones de Canadá, celebrada en Toronto, en un contexto marcado por la imposición de nuevos aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Carney subrayó que Ottawa y Washington han mantenido vínculos estrechos “incluso en tiempos de desacuerdo” y defendió la necesidad de relacionarse como “verdaderos socios que respetan las tradiciones y la soberanía de cada uno”.

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Diversificación frente a la hostilidad comercial

El jefe de gobierno organizó la cumbre como parte de su estrategia para reducir la dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos. Advirtió que la hostilidad comercial de Washington es “la nueva normalidad” y que el país necesita diversificarse.

En su discurso, retomó ideas expuestas en el Foro Económico Mundial, al señalar que la integración económica se ha convertido en un arma y que las cadenas de suministro son ahora “vulnerabilidades a ser explotadas”.

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Inversiones y proyectos estratégicos

Carney reconoció, sin embargo, la importancia del mercado estadounidense, que absorbe dos tercios de las exportaciones canadienses. El objetivo de la cumbre es atraer más de USD 720.000 millones en inversiones en los próximos cinco años, con énfasis en minerales estratégicos y energía.

Entre los proyectos destacados figura la construcción de un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico, capaz de transportar al menos un millón de barriles diarios de petróleo de bajas emisiones desde Alberta hacia los mercados asiáticos.

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