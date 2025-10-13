Imágenes del reencuentro de Elkana Bohbot con su pequeño hijo tras dos años de cautiverio

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás logró la liberación de los 20 rehenes que permanecían en cautiverio en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

El colombo-israelí Elkana Bohbot fue uno de los ciudadanos liberados este lunes en cumplimiento del primer punto del acuerdo entre ambas partes.

El reencuentro de Elkana Bohbot con su familia

Primero fue el reencuentro con su esposa Rebeca González, quien durante los dos años pidió por su liberación y denunció las condiciones en las que su esposo se encontraba secuestrado, el hombre se reencontró con su pequeño hijo.

Minutos antes de su liberación, el recién liberado habló con su esposa vía telefónica. “¡Mi amor, te amo!”, expresó con emoción Rebeca González al escuchar al otro lado de la línea a Elkana Bohbot.

Luego llegó el turno de su pequeño hijo Roi de cinco años, quien para la fecha del secuestro de su padre tenía tres.

Foto: Suministrada

¿Quién es Elkana Bohbot?

Elkana Bohbot trabajaba como productor del festival Nova con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, quienes fueron asesinados durante el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

El colombo-israelí fue visto por última vez en un video difundido por los atacantes, en el que se observa esposado y con heridas en su rostro.

Luego de una decisión del presidente Gustavo Petro, Elkana Bohbot fue reconocido oficialmente como ciudadano colombiano en noviembre de 2023.