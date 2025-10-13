CANAL RCN
Colombia

Imágenes del reencuentro de Elkana Bohbot con su pequeño hijo tras dos años de cautiverio

Elkana Bohbot, el colombo-israelí que se encontraba secuestrado por Hamás, se reencontró con su pequeño hijo.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
02:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El acuerdo de paz entre Israel y Hamás logró la liberación de los 20 rehenes que permanecían en cautiverio en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación
RELACIONADO

Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación

El colombo-israelí Elkana Bohbot fue uno de los ciudadanos liberados este lunes en cumplimiento del primer punto del acuerdo entre ambas partes.

El reencuentro de Elkana Bohbot con su familia

Primero fue el reencuentro con su esposa Rebeca González, quien durante los dos años pidió por su liberación y denunció las condiciones en las que su esposo se encontraba secuestrado, el hombre se reencontró con su pequeño hijo.

Minutos antes de su liberación, el recién liberado habló con su esposa vía telefónica. “¡Mi amor, te amo!”, expresó con emoción Rebeca González al escuchar al otro lado de la línea a Elkana Bohbot.

Luego llegó el turno de su pequeño hijo Roi de cinco años, quien para la fecha del secuestro de su padre tenía tres.

Foto: Suministrada

¿Quién es Elkana Bohbot?

Elkana Bohbot trabajaba como productor del festival Nova con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, quienes fueron asesinados durante el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

El colombo-israelí fue visto por última vez en un video difundido por los atacantes, en el que se observa esposado y con heridas en su rostro.

Luego de una decisión del presidente Gustavo Petro, Elkana Bohbot fue reconocido oficialmente como ciudadano colombiano en noviembre de 2023.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bolívar

Llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria en el sur de Bolívar

Disidencias de las Farc

Judicializan a tres presuntos reclutadores de menores para las disidencias Farc en Tolima

Bogotá

Habitantes de Ciudad Bolívar contaron cómo ocurrió el ataque contra un CAI: “Todo el mundo empezó a correr”

Otras Noticias

Transmilenio

Artista reveló cuáles son sus ganancias en turno de ocho horas en Transmilenio: supera el salario mínimo

Aunque su jornada no está exenta de dificultades, varios de sus seguidores demostraron cierto interés por el trabajo.

Enfermedades

¿Cómo tratar los mareos sin utilizar medicamentos?

Aunque algunos de los tratamientos requieren de medicamentos, existen distintas alternativas dependiendo de los síntomas.

FC Barcelona

Él es Lauro Mosquera, el primer colombiano que jugó con la camiseta del FC Barcelona

Comercio

Reconocido negocio acelera su crecimiento en Colombia: ya cuenta con más de 300 puntos

Noruega

Venezuela cierra embajada en Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina Machado