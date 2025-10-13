CANAL RCN
Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación

Bohbot, productor del festival Nova, había sido visto por última vez en un video difundido por los atacantes, donde aparecía esposado y con heridas visibles en el rostro.

Foto: AFP

octubre 13 de 2025
08:00 a. m.
Después de casi un año de angustia, lágrimas y esperanza, Elkana Bohbot volvió a abrazar a su esposa Rebecca González.

Liberan a los últimos 20 rehenes israelíes con vida

El ciudadano colombo-israelí fue uno de los rehenes liberados por Hamás en el segundo grupo de intercambios humanitarios, marcando el final de un largo y doloroso cautiverio en Gaza.

Momentos antes de ser liberado, Bohbot logró comunicarse con su familia. En la llamada, se escuchó a su esposa gritar con emoción: “¡Mi amor, te amo!”, una frase que rápidamente se convirtió en símbolo del alivio y la esperanza que viven hoy las familias de los liberados.

Bohbot, quien era productor del festival Nova junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, ambos asesinados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, había sido visto por última vez en un video difundido por los atacantes, donde aparecía esposado y con heridas visibles en el rostro.

El colombiano-israelí, padre de un niño pequeño y residente cerca de Jerusalén, fue reconocido oficialmente como ciudadano colombiano en noviembre de 2023, por decisión del presidente Gustavo Petro.

Durante su cautiverio, su esposa mantuvo viva la fe. En febrero, Rebecca contó que había recibido una “prueba de vida” gracias a Ohad Ben Ami, otro rehén liberado, quien confirmó haber compartido meses con Bohbot en Gaza.

El reencuentro entre Elkana Bohbot y su esposa Rebecca

Antes del secuestro, Elkana soñaba con abrir una tienda de helados en Tel Aviv, según relataron sus padres. Sin embargo, su vida cambió radicalmente tras aquel ataque al festival Nova, donde más de 370 personas fueron asesinadas.

La imagen del reencuentro entre Elkana y Rebecca, difundida tras su liberación, refleja la fuerza del amor en medio de la tragedia: ambos aparecen sonrientes, abrazados, dejando atrás meses de incertidumbre.

Una fotografía que resume el alivio de una historia marcada por el horror, pero también por la esperanza y la resistencia de una familia que nunca dejó de esperar.

