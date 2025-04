Así operaba la banda de 'Las Eróticas': extorsionaban a sus víctimas tras seducirlos

El Gaula de la Policía reportó la captura de más de 130 personas dedicadas a la extorsión en todo el territorio nacional, pero destacaron que entre los detenidos se encuentran las integrantes de una organización delincuencial conocida como 'Las Eróticas'.

Esta banda conformada por cuatro mujeres y un hombre que se encontraba privado de la libertad, creaban perfiles en redes sociales y utilizaban técnicas de seducción con personas que conocían a través de estas plataformas para ganarse su confianza.

Una vez establecían el contacto, las mujeres pedían información personal y contenido íntimo, lo cual enviaban a la persona encarcelada, quien se ponía en contacto con las víctimas y les decía que estaban enviando estas fotos o videos a menores de edad.

"En aras de no publicar ese contenido sexual, de no divulgarlo con sus familias y contactos y para no hacerlos quedar como un pedófilo o violador, tenía que pagar una extorsión", relataron desde el Gaula.

Las capturas de 'Las Eróticas' en Bogotá y Cesar

La investigación logró determinar que hubo víctimas que pagaron hasta 40 millones de pesos para acceder a las pretensiones de estas personas, pero a pesar de que transfirieron el dinero, la información terminó siendo divulgada de igual manera. Se reveló que generaban entre 90 y 120 millones de pesos mensuales debido a esta actividad ilícita.

Las capturas de alias La Mona, 'Chikis' y 'Nikita' se llevaron a cabo en localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar en Bogotá, mientras que a la líder de esta banda conocida como alias 'Doña, fue arrestada en zona rural del municipio de San Martín, Cesar, donde había intentado escaparse de las autoridades.

Las amenazas de 'Las Eróticas' a las víctimas de extorsión

En algunos de los chats compartidos por la Policía y que sirvieron como pruebas para dar con la captura de estas personas, se evidencia que amenazaban a sus víctimas con "boletearlos" en redes, con sus familiares e incluso en lugares públicos.

Uno de los casos que evidenciaron las autoridades, fue un panfleto publicado en redes sociales en donde acusaban a la víctima de haber violado y asesinado a una menor de edad.