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Así quedaría el tarjetón de la primera vuelta presidencial tras renuncia de Luis Gilberto Murillo

La Registraduría sorteo el lugar en el tarjetón para 14 candidatos, pero ya serían dos renuncias que obligan a modificar la tarjeta electoral.

Luis Gilberto Murillo
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
06:47 p. m.
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Este 6 de mayo, podría quedar en firme la renuncia de Luis Gilberto Murillo a su candidatura presidencial, de acuerdo a lo informado por diferentes fuentes a Noticias RCN. El excanciller estaría anunciando su adhesión a la campaña del senador Iván Cepeda.

Luis Gilberto Murillo renunciaría a su candidatura presidencial y se uniría a la campaña de Iván Cepeda
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Con esta nueva renuncia, ya serían dos candidatos que decidieron bajarse de la contienda electoral antes de la primera vuelta el próximo 31 de mayo, sumándose así a Clara López, quien en su momento también anunció su apoyo a Cepeda.

¿Cuántos candidatos quedan para la primera vuelta?

Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron 14 ciudadanos los que inscribieron su candidatura, pero ya renunciaron dos, por lo que quedan 12, quienes estarán en lista de acuerdo a su posición en el tarjetón.

  1. Iván Cepeda y Aída Quilcué
  2. Claudia López y Leonardo Huerta
  3. Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
  4. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
  5. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre
  6. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas
  7. Sondra Macollins y Leonardo Kara
  8. Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
  9. Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón
  10. Gustavo Matamoros y Mila María Paz
  11. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
  12. Sergio Fajardo y Edna Bonilla

¿Cómo queda el tarjetón tras la renuncia de Luis Gilberto Murillo?

Tras la renuncia de Clara López, donde se hizo una leve modificación al tarjetón, dejando en blanco el espacio que había obtenido por sorteo (segundo lugar), la Registraduría dio inicio al proceso de impresión a nivel nacional con 13 candidatos.

Esto quiere decir que Murillo seguirá apareciendo en el tarjetón el próximo 31 de mayo. Para efectos elctorales, se contabilizarán sus votos, pero no tendrán ninguna validez y bajo ninguna circunstancia serán sumados a otro candidato.

Una situación similar se vivió en el año 2022, cuando la candidata Ingrid Betancourt tomó la decisión de renunciar a días de la primera vuelta para apoyar a Rodolfo Hernández. Su foto quedó, por lo que terminó sumando 14.161 que al final de cuentas terminaron siendo nulos.

Este es el tarjetón que entró a proceso de impresión:

Tarjetón 31 de mayo
FOTO: Registraduría
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