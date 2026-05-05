Cayó la red criminal que asesinó a un turista ruso engañado por una app de citas en Cartagena

En las últimas horas, cuatro hombres fueron enviados a la cárcel en Cartagena, señalados de integrar una red criminal que utilizaba aplicaciones de citas para atraer, extorsionar y asesinar turistas extranjeros.

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Las autoridades identificaron al menos seis víctimas de diversas nacionalidades que cayeron en la trampa de esta organización delictiva.

Los cuatro hombres detenidos deberán responder ante la justicia por homicidio, secuestro, extorsión y concierto para delinquir, todas conductas consideradas agravadas por las circunstancias en que fueron cometidas.

Extranjeros eran engañados, robados y asesinados en Cartagena

El modus operandi de la banda seguía un patrón sistemático y calculado. Los presuntos delincuentes contactaban a turistas extranjeros a través de plataformas digitales de citas, generando confianza con sus víctimas.

Posteriormente, los conducían a lugares turísticos de Cartagena para finalmente trasladarlos al municipio de Turbaco, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad, donde consumaban los robos.

Las investigaciones revelaron que entre las víctimas se encuentran ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador, todos turistas que visitaban la costa caribeña.

Así fue como asesinaron a un ruso captado por una app de citas

El caso más grave y que llevó a la captura de los sospechosos ocurrió en octubre de 2025, cuando un turista ruso fue víctima de esta organización criminal.

Según las autoridades, el ciudadano ruso fue engañado y trasladado a bordo de un taxi con rumbo al municipio de Turbaco. Una vez en el lugar, los presuntos delincuentes no solo lo asaltaron y torturaron, sino que posteriormente lo asesinaron e incineraron su cuerpo, en un intento por eliminar evidencias del crimen.

Este caso pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los turistas al utilizar aplicaciones de citas en destinos desconocidos, especialmente cuando aceptan desplazarse a zonas apartadas con personas que apenas conocen.

Las autoridades turísticas y de seguridad han intensificado las advertencias sobre estos peligros en ciudades con alta afluencia de visitantes internacionales.