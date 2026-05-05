Westcol transmitirá en vivo con Álvaro Uribe desde su finca: fecha y hora del encuentro

La comunicación política en Colombia está cambiando de escenario. Ya no se limita a ruedas de prensa o debates televisivos: ahora también se construye desde plataformas digitales, con formatos más cercanos a las nuevas audiencias.

En ese contexto, el creador de contenido Westcol vuelve a ser protagonista con una transmisión que promete marcar conversaciónm luego de hacer lo propio con el presidente Gustavo Petro.

El próximo 10 de mayo, el streamer realizará un en vivo junto al expresidente Álvaro Uribe, desde su finca, en un formato que rompe con los esquemas tradicionales de la política.

Un formato que redefine la comunicación política

La transmisión está programada para las 4:00 p.m. (hora Colombia) y se desarrollará en un entorno poco habitual para este tipo de contenidos: la finca del exmandatario. Lejos de los escenarios institucionales, el encuentro se dará en medio de paisajes rurales, caballos y elementos propios de la cultura colombiana.

La propuesta apunta a ofrecer una conversación “sin filtros ni intermediarios”, en la que el público podrá conectarse en tiempo real. Más que una entrevista, se plantea como un diálogo abierto que busca acercar la política a nuevas generaciones.

Este tipo de espacios reflejan un cambio en la forma en que los líderes se comunican con la ciudadanía, adaptándose a lenguajes más espontáneos y plataformas digitales donde la interacción es clave.

Westcol: de los streams al debate público

El anuncio llega luego de que Westcol lograra una transmisión que superó el millón de visualizaciones, consolidando su influencia dentro del ecosistema digital. Con más de 3.7 millones de seguidores en Kick, el creador se ha convertido en un puente entre figuras públicas y audiencias jóvenes.

Este nuevo encuentro no solo representa un evento digital, sino también una señal de cómo la política está migrando hacia espacios menos formales. Hoy, las conversaciones ya no dependen únicamente de medios tradicionales, sino que se construyen en plataformas donde la audiencia participa, cuestiona y opina en vivo.