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Luis Gilberto Murillo renunciaría a su candidatura presidencial y se uniría a la campaña de Iván Cepeda

Fuentes del Pacto Histórico indican que el exministro dejaría su aspiración presidencial en las próximas horas para fortalecer la candidatura de Iván Cepeda.

Luis Gilberto Murillo
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
05:10 p. m.
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Fuentes le confirmaron a Noticias RCN que el excanciller Luis Gilberto Murillo renunciaría a su candidatura presidencial en las próximas horas. Según se informa el anuncio oficial se daría este 6 de mayo a las 10:00 a.m. en el Hotel Tequendama de Bogotá.

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Además de dejar de lado su aspiración por llegar a la Casa de Nariño, el también exgobernador del Chocó terminaría uniéndose a la campaña del candidato Iván Cepeda, por lo que se esperan mayores detalles sobre esta eventual nueva alianza política.

Segunda renuncia en la campaña presidencial

Tras la posible salida de Murillo, ya serían dos candidatos los que toman la decisión de renunciar a la carrera presidencial tras inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La primera en hacerlo fue la senadora del Pacto Histórico, Clara López, quien también se terminó uniendo a la campaña del senador Iván Cepeda. Con esto, se buscaría consolidar un nuevo apoyo progresista de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

¿Quiénes son los 12 candidatos presidenciales?

Con la renuncia de Murillo y López, quedan 12 candidatos en el tarjetón de la primera vuelta presidencial.

  1. Pacto Histórico: Iván Cepeda y Aída Quilcué
  2. Imparables: Claudia López y Leonardo Huerta
  3. Romper el Sistema: Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
  4. Firmes por la Patria: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
  5. ASI: Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre
  6. Partido Demócrata Colombiano: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas
  7. Sondra Macollins y Leonardo Kara
  8. La Fuerza: Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
  9. Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón
  10. Partido Ecologista Colombiano: Gustavo Matamoros y Mila María Paz
  11. Centro Democrático: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
  12. Dignidad y Compromiso: Sergio Fajardo y Edna Bonilla
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