Millonarios ya le tendría reemplazo a Mackalister Silva: salidas y refuerzos

Millonarios avanza en la definición de sus refuerzos para el segundo semestre de 2026 tras su eliminación de la Liga BetPlay, donde quedó décimo con 26 puntos.

Tras un semestre nefasto en lo deportivo, el club ya trabaja en la llegada de nuevos jugadores mientras disputa sus últimos partidos de Copa Sudamericana.

¿Qué refuerzos busca Millonarios para el segundo semestre de 2026?

La eliminación anticipada del torneo aceleró las decisiones deportivas en el equipo bogotano, que suma dos semestres sin clasificar a instancias finales. Por eso, la dirigencia y el cuerpo técnico iniciaron la planificación para fortalecer el plantel.

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez, Millonarios proyecta incorporar cinco perfiles específicos: un portero, un defensor central, un lateral derecho, un mediocampista mixto y un volante creativo. La intención es corregir falencias en defensa, salida de balón y generación ofensiva.

En medio de las versiones de mercado, uno de los nombres que ha tomado fuerza es el del argentino Fabián Sambueza como reemplazo en la posición de Mackalister Silva. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre negociaciones avanzadas.

El objetivo del club es claro: construir una nómina más competitiva que le permita pelear la Liga BetPlay en el segundo semestre y si clasifica en Copa Sudamericana hacer un buen papel en este torneo internacional.

¿Qué jugadores saldrían de Millonarios en 2026?

Además de los refuerzos, Millonarios también proyecta movimientos en su actual plantilla. Se estima que al menos cinco jugadores podrían salir del equipo entre junio y julio, ya que acaban contrato.

Radamel Falcao García

Mackalister Silva

Alex Castro

Jorge Cabezas

Diego Novoa

Estas salidas incluirían no solo a futbolistas que terminan contrato, sino también cesiones, posibles transferencias y decisiones técnicas sobre jugadores que no continuarían en el proyecto.

Mientras tanto, el equipo se enfoca en cerrar su participación en la Copa Sudamericana. Le restan tres partidos de la fase de grupos: dos como visitante frente a Boston River y São Paulo, y uno en Bogotá contra O’Higgins.

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Millonarios entra en una etapa clave de reestructuración. Los refuerzos y salidas que se concreten en las próximas semanas serán determinantes para el rendimiento del equipo en el segundo semestre de 2026.