Así quedó la extensión del TransMiZonal H638 hacia el sector de Mochuelo: paraderos y horario
El propósito de la extensión es facilitar el acceso para los usuarios que viven en la zona rural en el sur de Bogotá.
Nicolás Martínez Sánchez
12:25 p. m.
TransMilenio dio a conocer que el TransMiZonal H638 se extendió para llegar hasta el sector de Mochuelo.
Esta ruta beneficia a los vecinos que viven en los barrios Villa Esperanza y Rincón de Mochuelo principalmente, en el sur de Bogotá. Para ampliar el recorrido, se necesitaba una mejora en la vía para conectar la Estación Juan Pablo II con el Rincón de Mochuelo, Ciudad Bolívar.
¿Por dónde pasará el servicio?
Antes de las obras, las personas debían caminar entre 700 metros y 1.5 kilómetros para llegar a los barrios Arabia y San Joaquín en donde podían tomar el servicio. La ruta contemplaba 6.38 kilómetros y la extensión fue de 5.32 kilómetros, permitiendo que cubra un recorrido de 11.68 kilómetros.
Hay que tener en cuenta que el camino es una zona rural, por lo que las vías no cuentan con las condiciones suficientes. Al no haber andenes, los paraderos no serán como los habituales, sino por demanda.
¿Qué quiere decir esto? Serán los propios usuarios quienes deberían comunicarle al conductor en qué punto parar. Para ello, si están esperando en algún punto, deberán sacar la mano y así avisar.
Paraderos y horarios
Transmilenio proyecta que 120 personas toman este servicio cada día y la puesta en marcha en marcha de la extensión que comenzó el lunes 21 de septiembre tendrá un plan piloto de tres meses para ir revisando cómo se maneja el flujo vehicular, así como el acceso de los clientes.
El bus transitará por la transversal 18G, carrera 18I, diagonal 72 Sur, transversal 18I y la calle 67A Sur. El horario se mantendrá de lunes a viernes, de 4:00 a. m. a 8:00 p. m.
Si bien se hizo la recomendación de los paraderos por demanda, se conservan los que había:
- Arabia — KR 18G - CL 82C Sur
- Br. Arabia — KR 18G - CL 81G
- Br. El Tesoro — KR 18H - CL 81C Sur
- Br. Arabia — KR 18H - CL 80B Sur
- Br. El Tesoro — KR 18I - CL 78C Sur
- Br. El Tesoro — TV 18H - DG 77A Sur
- El Tesoro — DG 77A Sur - KR 18H
- Br. Naciones Unidas — KR 18K - CL 76 Sur
- Br. Naciones Unidas — DG 73A Sur - KR 18J
- Vista Hermosa — DG 72 Sur - TV 18J
- IED Confederación Suiza — KR 18I - CL 69B Sur
- IED Lucero Alto — KR 18I - CL 68A Sur
- Br. Lucero Medio — KR 18C - CL 67A Sur
- Br. Sumapaz — CL 67A Sur - KR 18N
- Br. Juan Pablo II — CL 67C Sur - 18P
- Br. Juan Pablo II — KR 18Q - DG 68A Sur
- Br. Juan Pablo II — CL 67C Sur - 18P
- Br. Juan Pablo II — CL 67A Sur - KR 18N Bis
- Br. San Rafael — CL 67A Sur - KR 18C
- IED Lucero Alto — KR 18I - DG 68A Sur
- IED Confederación Suiza — KR 18E - CL 69D Sur
- Br. San Rafael — DG 72 Sur - TV 18J
- Br. San Rafael — DG 73A Sur - TV 18C
- Br. Naciones Unidas — KR 18K - CL 76A Sur
- Br. Naciones Unidas — DG 77A Sur - TV 18H
- Br. Naciones Unidas — TV 18H - DG 77A Sur
- Br. El Tesoro — KR 18I - CL 78C Sur
- Br. El Tesoro — KR 18H - CL 80B Sur
- Br. El Tesoro — KR 18H - CL 81B Sur
- Br. Arabia — KR 18G - CL 81G
- Br. Arabia — KR 18G - CL 82B Sur