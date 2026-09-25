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BTS en Bogotá: conozca las rutas especiales que ofrecerá TransMilenio para los asistentes al concierto

TransMilenio ofrecerá servicios desde las dos estaciones más cercanas el estadio El Campín con destino a 8 de los 9 portales que están activos en el sistema.

Rutas especiales de Transmilenio para BTS
Foto: TransMilenio

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
09:51 p. m.
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El próximo 3 y 4 de octubre Bogotá recibirá por primera vez a una de las bandas más importantes de los últimos tiempos: BTS aterriza en la capital del país en el marco de su gira mundial 'BTS World Tour Arirang'. El montaje del evento inició desde el pasado 23 de septiembre y promete ser algo jamás antes visto en el país.

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Como es costumbre en la mayoría de conciertos que se realizan hoy en día, la presentación oficial de la banda iniciará a altas horas de la noche, por lo que TransMilenio habilitará rutas especiales para que los asistentes puedan regresar de manera segura a sus hogares y sin pagar de más tomando servicios particulares como taxi u otras plataformas de movilidad.

Rutas especiales que ofrecerá TransMilenio para asistentes a BTS

La entidad informó que el despacho de buses será de acuerdo a la demanda de usuarios que se encuentren en las estaciones una vez terminado el concierto y que no contarán con servicio de alimentadores.

Los servicios disponibles se podrán tomar desde las estaciones Campín y Movistar Arena; desde la estación Campín se podrán tomar buses rutas hacia el Portal Suba, Portal Norte, Portal el Dorado y Portal Américas.

Por su parte, desde la estación Movistar Arena estarán disponibles servicios hacia el Portal 80, Portal Usme, Portal Sur y Portal 20 de Julio.

De este modo, TransMilenio asegura tener disponibilidad de rutas hacia casi todas las troncales que existen actualmente en el sistema y, de igual forma, confirmaron que todos los servicios disponibles para llegar al concierto estarán disponibles en su horario habitual.

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