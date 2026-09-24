Revelan el mapa de las 21 estaciones que tendrá Transmilenio por la avenida 68

El proyecto de Transmilenio por la avenida 68 avanza en Bogotá con un trazado que permitirá conectar el sur, el centro y el norte de la ciudad. En medio del avance de las obras, el IDU difundió un mapa que permite visualizar el recorrido completo de la nueva troncal, sus estaciones y las principales conexiones de infraestructura.

Las estaciones del proyecto ya habían sido contempladas en la planeación de la troncal; sin embargo, el material gráfico permite identificar en conjunto cómo se distribuirá el corredor y dónde estarán ubicados sus principales puntos de conexión.

La obra atraviesa 10 localidades y se extiende desde el sector de Venecia hasta la zona de la Carrera Séptima con Calle 100. El proyecto tiene una longitud reportada de 17,07 kilómetros, mientras que el trazado de la troncal se describe también con una extensión de 16,9 kilómetros.

¿Cuáles son las 21 estaciones de Transmilenio de la avenida 68?

De sur a norte, el proyecto contempla las estaciones Calle 42 Sur, Calle 40 Sur, Avenida Primero de Mayo, Calle 18 Sur y Calle 8 Sur en el sector sur de la ciudad.

En el tramo centro-occidental están previstas las estaciones Avenida de Las Américas, Calle 11, Calle 13, Calle 19 y Avenida La Esperanza. La estación de Las Américas contará con una interconexión mediante un paso deprimido.

El recorrido continúa hacia el sector de Simón Bolívar y Salitre con las estaciones Calle 26, Calle 53, Parque Simón Bolívar y Calle 63. Posteriormente, hacia el norte, aparecen las estaciones Calle 72, Calle 80, Calle 98, Calle 100, Carrera 53, Carrera 19 y Carrera 11.

FOTO: IDU

El material del proyecto también identifica diferentes intersecciones, pasos deprimidos y conexiones a lo largo del corredor. Entre estas aparecen las conexiones con la Autopista Sur, avenida de Las Américas, Calle 26, Calle 80 y Autopista Norte.

¿Qué incluye la nueva troncal de Transmilenio por la avenida 68?

Además de las estaciones para buses articulados y biarticulados, la obra contempla una intervención de infraestructura vial y espacio público. Entre sus componentes se encuentran 16,86 kilómetros de ciclorruta, 11 puentes peatonales, nueve puentes vehiculares y ocho deprimidos, según las cifras suministradas para el proyecto.

La información también contempla 12 cicloparqueaderos masivos, dos reforzamientos de puentes vehiculares y 125 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). En total, se proyectan 486.974 metros cuadrados de espacio público nuevo y zonas verdes y 53.563 metros de nueva jardinería.

La inversión prevista asciende a $2,98 billones, correspondientes a $2,68 billones de obra y $283.433 millones de interventoría. El proyecto está planteado como una troncal alimentadora de la Primera Línea del Metro de Bogotá y tendría una población beneficiada estimada de 1.193.484 personas.

En materia de movilidad, las cifras del proyecto contemplan una capacidad de 33.000 pasajeros por sentido en hora pico. También se plantea una reducción del tiempo de desplazamiento de dos horas a 30 minutos en los recorridos beneficiados por la infraestructura.

La operación será gradual. Los grupos 3, 4 y 5, ubicados entre Las Américas, Calle 13, avenida La Esperanza y el Parque Simón Bolívar, registran avances superiores al 94 %, y el IDU y la Alcaldía proyectan realizar las primeras pruebas y habilitaciones de buses antes de finalizar 2026.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.