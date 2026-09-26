La sorpresa que se llevó un artista callejero en Pereira: policía sacó sus dotes y cantaron juntos

En medio de los operativos y velar por la seguridad de la ciudadanía, se conocen historias emotivas al interior de la Policía.

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Una de estas es la del subintendente Jefferson Montaña Valencia, quien se hizo viral por cantar junto a un artista callejero en el centro de Pereira a plena luz del día.

El reconocimiento del director de la Policía

El uniformado se encontraba patrullando los alrededores de la capital risaraldense en la motocicleta cuando se topó con el artista. Ante la gente, no dudó ni un segundo y lo acompañó en dúo por unos minutos.

Para el público, este momento fue inesperado y lleno de energía. Fue tal lo ocurrido que el video fue conocido por el director general de la Policía, el mayor Jesús Alejandro Barrera, quien lo felicitó.

“Con su espontaneidad, nos recordó que detrás del uniforme hay seres humanos con talentos, sensibilidad y una enorme capacidad para conectarse con la ciudadanía. Ese momento representa la esencia de un policía: cercano a su gente, profesional, protegido y respaldado”, afirmó al mencionar que próximamente se le hará un reconocimiento especial.

Mensaje de esperanza tras el terremoto

La situación se volvió aún más emotiva teniendo en cuenta la situación que desde el 10 de agosto experimenta Pereira, siendo una de las ciudades más afectadas del terremoto.

Más allá de una canción, la escena dejó una imagen de cercanía en las calles de Pereira: un policía y un ciudadano compartiendo el mismo micrófono en una ciudad que continúa levantándose y recuperando su cotidianidad.

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Montaña contó cómo fue ese momento. Primero recordó que la primera impresión que tuvo el cantante al verlo es que lo iban a desalojar del lugar o peor aún, ponerle una multa. Sin embargo, no esperaba que tomara el micrófono.

El uniformado reveló que el artista se dedica a eso para tener ingresos para su familia. Por eso, aseguró que la Policía debe compartir la vocación de la ciudadanía con esos pequeños gestos que, en realidad, se vuelven grandes acciones.