Informe sobre los hallazgos anunciados por el Ministerio de Vivienda: estos son los detalles

Una auditoría adelantada por el Ministerio de Vivienda puso bajo revisión varios proyectos financiados con recursos públicos destinados a vivienda, agua y saneamiento.

El proceso busca establecer qué ocurrió con las obras, su viabilidad y el uso de los recursos comprometidos.

¿Cuáles son los hallazgos?

La revisión fue ordenada por el ministro Jaime Andrés Beltrán desde su llegada a la entidad y contempla un análisis detallado de los proyectos. Algunos de los hallazgos generan interrogantes sobre la planeación, ejecución y destinación de los recursos públicos.

Entre los casos examinados aparece un proyecto de agua y alcantarillado en La Guajira, que recibió más de $ 8.000 millones para la construcción de una planta. La auditoría señala que no tendría asegurada una fuente cercana de captación de agua, por lo que el ministerio adelanta una revisión técnica y documental para determinar las condiciones en las que fue estructurada.

El informe también relaciona 42 proyectos de agua ubicados en distintas regiones, cuyos recursos comprometidos superan los $ 1.14 billones. De ese conjunto, 23 presentarían, según los hallazgos preliminares, posibles deficiencias en los requisitos técnicos.

Cifras encienden las alarmas

La cartera busca determinar por qué se asignaron recursos a iniciativas que, de acuerdo con la revisión inicial, no tendrían plenamente garantizada su viabilidad.

Otro de los proyectos analizados corresponde a comunidades afro e indígenas, principalmente de Cauca y Nariño. Para esta iniciativa fueron comprometidos más de $ 60.000 millones con el objetivo de construir 327 viviendas; sin embargo, después de cuatro años no se habría entregado ninguna de las soluciones habitacionales previstas. En ese periodo se ejecutaron cerca de $143 millones correspondientes a interventoría.

En Caquetá, la auditoría encontró otro caso relacionado con un proyecto de 36 viviendas, respaldado con más de $3.200 millones. Durante la revisión de los documentos y evidencias, el Ministerio identificó elementos que preliminarmente podrían indicar que una misma vivienda habría sido utilizada para sustentar más de una solución habitacional.

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Por este caso ya fueron presentadas denuncias ante las autoridades competentes, mientras se busca establecer qué ocurrió con los recursos y las decisiones relacionadas con el proyecto.

La auditoría también revisó la contratación por prestación de servicios dentro del ministerio. De acuerdo con las cifras analizadas, este rubro pasó de aproximadamente $ 61.000 millones en 2022 a $ 111.000 millones en 2026, lo que representa un aumento superior al 80 %.

El ministerio señaló que continuará examinando los contratos y proyectos para determinar su relación con las necesidades y resultados de la entidad. Además, anunció que los hallazgos serán remitidos a las autoridades correspondientes, que deberán establecer si existieron irregularidades y las responsabilidades que eventualmente correspondan.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.