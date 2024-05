Así renació la fábrica de colchones que quedó en cenizas tras devastador incendio a las afueras de Bogotá

Espumas Santafe renació equipada con la tecnología más avanzada en la fabricación de espuma flexible de poliuretano única en Colombia. Después del devastador incendio del 4 de enero de 2023, que resultó en la pérdida total de sus instalaciones y puso en riesgo los empleos de más de 450 trabajadores, la compañía logró recuperarse gracias al apoyo del sector, proveedores y colaboradores, reafirmando su compromiso con la calidad y la innovación.

Ramón Guisado, dueño de la empresa que tras 35 años de esfuerzo, en un abrir y cerrar de ojos vio sumida en cenizas contó a Noticias RCN cómo ha sido el proceso de transición en un año difícil, pero que con la convicción de que hay oportunidades, logró reinaugurar:

"El renacer es un tema más de responsabilidad social (...) No es el tema del dinero, ni de la familia, sino a ver qué va a pasar con toda la gente que depende de nosotros. Eso no tiene precio".

Así renace de la cenizas la empresa que se incendió en 2023

"Lo primero que pensé fue en oportunidades. Yo estaba en la finca cuando el siniestro, me llamaron y me dijeron: 'Don Ramón, hay un siniestro en la empresa y se está quemando'. Me sente y pensé, dije: 'Listo, que se queme'", contó Guisado cómo fueron esos primeros pensamientos tras conocer la noticia del devastador incendio.

Es muy triste ver el trabajo de toda una vida, 35 años vueltos cenizas, es muy duro.

Pese a recordar lo ocurrido aquel 4 de enero, el dueño de la empresa señaló que frente a las adversidades "no podemos ponernos a llorar sobre la leche derramada. Hay que volver a empezar sí o sí, no lo dudé y hoy no lo dudo".

"Nosotros antes del siniestro estábamos exportando a nueve países. Hay que hacer empresas sostenibles para un ganar ganar", recordó.

No estamos pensando en cuánto nos vamos a ganar, sino en qué podemos contribuir al pueblo colombiano con nuestra industria. Es construir país. Aquí hay gente muy echada para adelante, yo creo en el pueblo colombiano.

Tras el incendio la empresa mantuvo en pie la nómina de empleados

"Nosotros no salimos de ninguno. Nos renunciaron 37. A algunos los vinculamos en otras empresas porque nos quedaba muy pesado mantener las nóminas, prestando a los bancos, cobrando a los proveedores para pagar las deudas, pero a todos les cumplimos", confirmó.

Este lunes 20 de mayo se reinauguró Espumas Santafe, con la inclusión de una máquina que permite la producción de la espuma de alta calidad "Poliflex" y fortaleciendo su posición en el mercado.

“Nuestras espumas ahora cuentan con un sistema de fabricación continuo que incorpora la última tecnología desarrollada en el mundo y tenemos el privilegio de ser los primeros en tenerla en Colombia, afirmó Andrés Hernández, gerente general de Espumas Santafe.