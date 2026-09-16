La millonaria multa que impuso la SIC a productos de Epa Colombia por incumplir normas de protección al consumidor

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de más de 140 millones de pesos a Productos EPA Colombia S.A.S. por incumplir disposiciones del Estatuto del Consumidor en la venta de productos por internet.

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La sanción se relaciona con la garantía legal, la falta de información esencial en las compras electrónicas y el desconocimiento del derecho de reversión de pago.

Tres cargos principales en la investigación

La SIC estableció que la empresa limitaba la garantía legal al excluir su responsabilidad frente a productos adquiridos a través de distribuidores o terceros, lo cual desconoce la responsabilidad solidaria que la Ley 1480 de 2011 impone al productor.

Además, la página web omitía información clave antes de la aceptación de la oferta, como las características esenciales de un producto, el derecho de retracto y el acceso directo a la autoridad de protección al consumidor.

Multa y recordatorio a proveedores

El tercer hallazgo fue la falta de información sobre el derecho de reversión del pago en compras electrónicas. Por estos incumplimientos, la SIC impuso una sanción de 100 SMLMV, equivalentes a $140.476.000.

La entidad recordó a los proveedores que las ventas en línea deben garantizar información clara, completa y oportuna, así como el respeto de los derechos de los consumidores.