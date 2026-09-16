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Atacan radar de la Aerocivil en Candelaria, Valle del Cauca

Para la Aerocivil, este tipo de acciones violan las normas de la aviación y representan una amenaza para la seguridad.

Foto: página oficial de la Aerocivil

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
10:40 a. m.
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A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil envió un contundente y categórico mensaje de rechazo luego de un atentado que se perpetró en la mañana de este 16 de septiembre.

Atacan radar de la Aerocivil en Valle del Cauca

Los hechos se registraron en el corregimiento de El Carmelo, jurisdicción del municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Allí, se registró un ataque contra la infraestructura del sistema de radar de vigilancia y control del tránsito aéreo.

Para la Aerocivil, este tipo de acciones violan las normas de la aviación y representan una amenaza para la seguridad.

“Este tipo de actos violentos e ilícitos no solo constituyen una flagrante violación de las normas nacionales e internacionales de aviación civil, sino que representan una grave amenaza para la seguridad operacional de las aeronaves, las tripulaciones y los miles de pasajeros que diariamente transitan por el espacio aéreo colombiano”, se lee en el documento.

Hasta el momento, las autoridades han informado que no se han registrado personas heridas ni víctimas mortales, pero que uniformados de la Policía están en la zona adelantando las respectivas indagaciones.

“La zona se encuentra acordonada por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, cuyos expertos antiexplosivos adelantan las labores de inspección técnica para evaluar los daños materiales y determinar las circunstancias exactas en que se produjeron los hechos”.

Por otro lado, la Fuerza Aérea también desplegó una aeronave para realizar un reconocimiento armado sobre el sector y garantizar la seguridad.

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La entidad encargada de regular, controlar y administrar la aviación civil en el país aseguró que ya fueron activados todos los protocolos establecidos para que se sigan brindando los servicios aéreos.

“De igual manera, la entidad reitera su disposición y acompañamiento a las autoridades locales, departamentales y a los organismos de investigación en el marco del Consejo Extraordinario de Seguridad convocado en el municipio de Candelaria, con el fin de avanzar en la identificación y judicialización de los responsables”.

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