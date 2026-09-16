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Alcalde de Bogotá confirma fecha de entrega de la primera etapa de El Bronx

La primera etapa logra recuperar La Flauta y La Facultad, dos edificios históricos de la ciudad.

Alcalde de Bogotá confirma fecha de entrega de la primera etapa de El Bronx.
Foto: Carlos Fernando Galán en X.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
08:37 a. m.
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que el 14 de noviembre se hará la entrega de la primera etapa de la nueva cara de El Bronx; según el mandatario, para esta etapa se intervinieron casi 35 mil metros cuadrados y se recuperaron dos edificios históricos: La Flauta y La Facultad.

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El mandatario también aclaró que la obra, que busca reimaginar y resignificar el antiguo Bronx, ya se encuentra en un 98% de avance después de ser recibida en un 24%; según la información brindada en la web oficial del proyecto, la segunda etapa "contempla la construcción de una plazoleta sobre la Avenida Caracas y un edificio de parqueaderos subterráneos con capacidad para automóviles, motos y bicicletas".

El primer distrito creativo inducido del país

El antiguo Bronx, calificado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBO) como un lugar que fue símbolo de exclusión y dolor, quiere ser dejado en el olvido y el proyecto busca convertirlo en un epicentro de creatividad, memoria, arte e innovación en Colombia. "La creatividad será el lenguaje común para reconstruir vínculos, generar oportunidades y fortalecer el tejido social del centro de la ciudad", afirma RenoBo.

El proyecto está liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y, además de convertirse en un espacio creativo, también tiene el objetivo de lograr un impacto de desarrollo económico y social a través de diferentes industrias en la ciudad; contará con los equipamientos necesarios para realizar todas las propuestas creativas para establecerse como un proyecto sostenible y productivo.

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¿Qué otros beneficios traerá para la ciudad?

La reconstrucción de El Bronx también será fundamental para darle una cara diferente a la localidad de Los Mártires a partir de una renovación urbana y, además, contará con un espacio de manejo sostenible de aguas con el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible.

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