Batalla de Flores: 120 años de sabor y tradición en el desfile más amado por los barranquilleros

Las gigantes carrozas que abrirán el desfile más amado de los barranquilleros son tan solo una muestra del talento y la pasión que se oculta tras meses de trabajo. Hacia las tres de la mañana comenzó la preparación de las coquetas cumbiamberas del Gallo Giro, que entre sombreros y polleras bailarán al ‘Son del Millo’.

Para Alexandra Guzmán, directora de la Cumbiamba el Gallo Giro, “esto ha sido con mucho sacrificio pero nos enorgullece porque la pasión más grande de nosotros es estar aquí en la vía 40. La hora de maquillaje y arreglado inicia a las 3 de la mañana”.

Así pues, es esta una carrera contrarreloj que se queda corta para describir las maratónicas jornadas que dejan deslumbrantes a cientos de bailarinas. “Nosotros nos empezamos a arreglar desde las 6:30 de la mañana para estar puntuales para el recorrido y que todo se dé de la mejor manera. Es un proceso que venimos trayendo desde hace muchos meses”, señaló María Guadalupe Gutiérrez, bailarina de la comparsa Torito en Carnaval.

Aunque el secreto para que las bailarinas luzcan impecables bajo el sol barranquillero aún no ha sido revelado, algunas nos adelantaron unos cuantos detalles. “Lo más difícil es el maquillaje y el vestuario pero cada año que uno sale lo disfruta. ¿Cómo hacer para que el maquillaje quede intacto con este solazo? pues echarse mucho bloqueador y fijarlo con fijador”, puntualizó María de los Ángeles Rangel Ferrer, bailarina de la comparsa torito en carnaval.

Así como los bailarines, los espectadores también le madrugaron al carnaval pero esta vez para no perderse ningún detalle del desfile. “No me gusta perderme ningún punto del espectáculo y entre más temprano uno llegue, mejor; porque uno ya tiene donde ubicarse. Eso sí, si llegas tarde no encuentras espacio para verse nada”, dijo Idanis Geraldino, espectadora de la Batalla de Flores.

Con el desfile de más de 6 horas que recorre 4 kilómetros sobre el cumbiódromo queda comprobado que, en el Carnaval de Barranquilla, cada detalle cuenta.

En esta versión la Batalla de Flores, desfile conformado por 20 carrozas, 20 orquestas, 73 grupos folclóricos, 60 disfraces individuales y colectivos con 14.000 hacedores, celebra sus 120 años. Es este el evento más emblemático y simbólico del Carnaval de Barranquilla para marcar la finalización de la Guerra de los Mil días, un acontecimiento que ubicó a La Arenosa en la historia del mundo como ciudad innovadora, entusiasta y pacífica.