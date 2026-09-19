Implicado en la desaparición de Andrés Camilo Peláez aceptó cargos ¿Qué pasó con el ingeniero?

Luego de 1.627 días, la familia del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez supo qué fue de él, tras ser interceptado por hombres armados y obligado a abordar un camión, en San Andrés de Cuerquía, Antioquia.

Uno de los presuntos implicados aceptó cargos por el delito de desaparición forzada agravada y colaborar con la justicia. El 4 de abril de 2022, cuando ocurrieron los hechos, aún era menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, “para ese momento, tenía 17 años, por lo que la actuación se adelanta en atención a los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”. Según el ente investigador:

“El entonces adolescente habría coordinado con otros integrantes del grupo delincuencial 'El Mesa' actividades de seguimiento para facilitar la aprehensión irregular del ingeniero. Asimismo, es señalado de estar en la vivienda a la que fue llevado el profesional y participar en el posterior traslado hacia una zona rural del municipio”.

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¿Qué pasó con el ingeniero Andrés Camilo Peláez en Antioquia?

Andrés Camilo viajó a San Andrés de Cuerquía para trabajar en proyectos ambientales relacionados con Hidroituango, pero quedó en medio de un descuadre de caja del grupo delincuencial conocido como ‘El Mesa’.

Según el abogado de la familia, Miguel Ángel del Río, “había una discusión por la pérdida de un millón de pesos entre los integrantes del grupo. La noche del 4 de abril vieron al ingeniero Andrés Camilo y decidieron secuestrarlo para pedir una cifra extorsiva y tratar de cuadrar caja”.

El procesado “habría coordinado con integrantes de 'El Mesa' el seguimiento, retención y posterior traslado de la víctima”, de la que no volvió a tenerse noticia durante años, a pesar del clamor de su madre, Claudia Yepes, que contaba los días en redes sociales.

Los restos de Andrés Camilo Peláez siguen sin ser encontrados:

El abogado del Río advierte que Andrés Camilo fue asesinado y enterrado clandestinamente.

Cuando los responsables advirtieron la presión mediática y la cercanía de las autoridades, habrían desenterrado el cuerpo, lo desmembraron y arrojaron sus restos donde no pudieran ser encontrados. Un drama al que podría poner fin el quinto capturado, que dijo “conocer el lugar en el que presuntamente fue sepultada la víctima y meses después exhumada”.