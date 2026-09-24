Alcalde Galán responde por atrasos en el Metro de Bogotá revelados por la Contraloría

El pasado martes 22 de septiembre, la Contraloría dio a conocer que asumía vigilancia y control fiscal integral sobre la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La entidad entonces le pone la lupa a la megaobra más importante que se adelanta en la capital. Cabe mencionar que la Nación es responsable del 67.81 % de la financiación y Bogotá del 32.19 % restante.

Los retrasos que encienden alarmas

El órgano de control alertó que con corte al 31 de agosto, la Línea 1 alcanzó el 82.33 % de ejecución, cuando en los planes iniciales debía estar en este punto en un 86.79 %. Es decir, la preocupación está en lo que llevó al retraso del 4.46 %.

De forma más detallada, las demoras están presentes en las estaciones y accesos (19.24 %), sistema y equipos (18.58 %), malla vial y espacio público (52.34 %). La entidad indicó que los retrasos podrían ser el detonante para comprometer la puesta en marcha de la obra.

Durante una atención a medios, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió y destacó que la entidad vigile el proyecto para solucionar los problemas que se puedan encontrar sobre la marcha.

Galán dio parte de tranquilidad

El mandatario aceptó que sí hay un atraso frente a la programación temprana, aunque el proyecto se encuentra por encima de la programación tardía: “El margen que hay entre los dos permite corregir las cosas y el proyecto tiene un avance por encima de lo proyectado en algunos aspectos”.

Destacó el patio taller, el viaducto y la llegada de trenes como los ítems más avanzados; mientras que las demoras están presentes en los edificios, sistemas de comunicación, estaciones y el espacio público. Frente a estos, confirmó que se han tomado medidas, especialmente la solicitud de más personal.

Las proyecciones apuntan que en septiembre de 2027 se finalizará la fase de construcción y para marzo de 2028 se daría la puesta en marcha.