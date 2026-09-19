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“No tuvieron compasión”: madre de ingeniero Andrés Camilo Peláez, desaparecido en Antioquia

El quinto capturado en la investigación sobre el crimen aceptó cargos y dijo querer colaborar con la justicia.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
08:25 p. m.
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Tras cuatro años de espera, las autoridades estarían cerca de resolver el crimen de Andrés Camilo Peláez, el ingeniero forestal que fue retenido, asesinado y desaparecido en San Andrés de Cuerquía, Antioquia, en abril de 2022.

Su madre, Claudia Yepes, contó los días que no estuvo en casa, hasta saber qué fue de su hijo, quien trabajaba en proyectos ambientales relacionados con Hidroituango:

“Estábamos esperando la verdad y la verdad llegó. Es una verdad que no remueve el dolor que llevo en el corazón”, lamentó en diálogo con Noticias RCN.

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¿Qué se sabe sobre el asesinato y desaparición de Andrés Camilo?

Andrés Camilo habría sido secuestrado, asesinado y, posteriormente, desaparecido por integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘El Mesa’.

Al notar un descuadre de un millón de pesos en sus finanzas criminales, decidieron extorsionar al ingeniero y, posteriormente, arrebatarle la vida.

Juan Diego Echavarría Álvarez, quinto detenido en la investigación, habría coordinado su seguimiento y retención siendo menor de edad. Ante la Fiscalía, aceptó cargos por el delito de desaparición forzada agravada e informó que va a colaborar con la justicia.

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Madre de Andrés Camilo insiste en que los asesinos de su hijo deben pagar:

Según Miguel Ángel del Río, abogado de la familia, Andrés Camilo fue asesinado y enterrado clandestinamente.

Al sentir la presión de las autoridades y los medios de comunicación, los integrantes de ‘El Mesa’ lo habrían desenterrado, desmembrado y arrojado sus restos al río San Andrés, por lo que sigue sin ser encontrado.

Es lo que pide su madre, al igual que llevar a los responsables de su muerte, uno por uno, ante la justicia: “No tuvieron compasión, ni de Andrés Camilo, en el momento en el que se lo llevaron de manera forzada, ni de mí como madre, con una súplica constante. Ellos tienen que pagar hasta las últimas consecuencias de sus actos. Que les caiga todo el peso de la ley”.

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