CANAL RCN
Colombia

Revelan imágenes de cómo serán las fachadas de las estaciones del Metro de Bogotá

En agosto de 2025, la Alcaldía de Bogotá presentó ante el Ministerio de Transporte una propuesta para modificar los diseños exteriores de las estaciones.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
11:05 a. m.
Este 29 de enero se conoció que, tras el acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá y la Nación, habrá cambios en las fachadas de las estaciones del Metro de la ciudad.

Así serán las fachadas de las estaciones del Metro de Bogotá

Cabe mencionar que, en agosto de 2025, la Alcaldía de Bogotá presentó ante el Ministerio de Transporte una propuesta para modificar los diseños exteriores de las estaciones de la Línea 1 del Metro, con el objetivo de que se adapten mejor al entorno urbano de la ciudad.

La iniciativa, liderada por la Empresa Metro de Bogotá y el consorcio encargado de las obras, buscaba que las fachadas se vieran más armoniosas con el paisaje y los barrios por los que pasará la infraestructura, sin alterar la funcionalidad interna de cada estación ni generar costos adicionales al proyecto.

En los nuevos planteamientos se contempló el uso de murales y elementos visuales de gran formato que permitieran que los edificios se integren al entorno y reflejen la identidad de Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que esta propuesta se financiaría con recursos ya contemplados dentro del presupuesto general de la construcción del Metro, por lo que no se requeriría de financiamiento extra para implementar los cambios.

"A veces pasamos por alto el hecho de que en esta ciudad hay fachadas hermosas, muy lindas en muchos puntos de Bogotá. En casas, en barrios residenciales, en edificios, oficinas, edificios de equipamientos, iglesias, en fin. Y creemos que el Metro de Bogotá debe tener unas fachadas acordes con eso que tiene Bogotá", expresó en su momento el alcalde.

