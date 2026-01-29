CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Dos fleteros que acababan de cometer un violento robo en el centro de Bogotá terminaron estrellados

Los delincuentes intentaron escapar por la calle 26 luego de cometer el hurto, pero terminaron estrellados.

Valentina Bernal

enero 29 de 2026
09:29 a. m.
Una persecución se vivió en el Centro Internacional de Bogotá, luego de que dos delincuentes protagonizaran una huida desesperada tras robar a un ciudadano.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en un video que evidencia cómo el intento de escape terminó abruptamente en un choque, facilitando la captura en flagrancia por parte de la Policía Metropolitana.

Fleteros robaron a un hombre en el centro y se estrellaron en su huida

De acuerdo con la información oficial, los delincuentes acababan de hurtar un celular a un ciudadano en inmediaciones del Centro Internacional, cuando fueron detectados por personas del sector.

En ese momento, ciudadanos alertaron a los uniformados que adelantaban labores de patrullaje sobre la presencia de dos sujetos sospechosos que se movilizaban en una motocicleta.

Al notar la presencia policial, los delincuentes hicieron caso omiso a la orden de detenerse y emprendieron la huida por la calle 26. La persecución se extendió por varios metros.

Durante la fuga, los sujetos omitieron una señal de pare, lo que provocó que perdieran el control del vehículo y chocaran contra otro automotor. El impacto detuvo por completo la motocicleta y permitió que los uniformados los interceptaran de inmediato.

Capturan a dos delincuentes en moto que robaron a un hombre en el Centro Internacional

En medio del procedimiento, los policías hallaron el celular robado, un equipo avaluado en más de 3.000.000 de pesos. Mientras se realizaban las verificaciones, el dispositivo recibió una llamada entrante, correspondiente al propietario del equipo.

Minutos después, la víctima llegó al lugar, identificó a los delincuentes como los responsables del hurto y ratificó la denuncia, lo que permitió que el caso quedara plenamente configurado como delito en flagrancia.

Los dos sujetos fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito que se les atribuye.

