Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación

Según cifras del DANE, más del 67% de los hogares colombianos convive con al menos una mascota y el gasto anual en productos para perros y gatos se ha duplicado en la última década. La tendencia muestra que los hogares están necesitando una mejor alimentación para el bienestar de los animales de compañía.

Una buena nutrición puede prevenir enfermedades, fortalecer el sistema inmune y mejorar incluso el estado emocional de las mascotas, pero han surgido dudas sobre los elementos que realmente deben contener estos alimentos para ser funcionales. Algunos de estos son:

Vitamina A: inmunidad, piel y visión saludable

Este micronutriente cumple un papel esencial en la salud visual, la piel y la inmunidad, sobre todo en etapas sensibles como el crecimiento o la adultez mayor. Su presencia ayuda a prevenir infecciones y mantiene el funcionamiento adecuado de células clave en la defensa del organismo.

Fibra funcional para una mejor digestión

La fibra no solo mejora la digestión, sino que también permite un tránsito intestinal regular, favorece la absorción de nutrientes y aporta al equilibrio de la microbiota, el ecosistema de bacterias benéficas que habita en el intestino.

Betaglucanos y su función como escudo

Los betaglucanos son compuestos bioactivos que estimulan el sistema inmune, aumentan la resistencia frente a agentes infecciosos y fortalecen las vellosidades intestinales, mejorando así la absorción de los nutrientes presentes en la dieta.

Prebióticos para la salud intestinal

Los prebióticos son responsables de nutrir las bacterias buenas del intestino. Su presencia ayuda a mantener una flora intestinal equilibrada, previene alergias alimentarias y mejora la tolerancia digestiva. Además, potencian el efecto de los probióticos y mejoran la respuesta inmune desde el sistema digestivo.

¿Qué es el micelio seco y sus beneficios para las mascotas?

El micelio es el cuerpo del hongo Aspergillus niger, un microorganismo que transforma azúcares en ácido cítrico durante procesos de fermentación. Una vez finalizada esta etapa, el hongo se filtra, se seca y se convierte en un polvo de alto valor nutricional: contiene proteína, vitamina A, fibra funcional, quitina, betaglucanos y propiedades prebióticas.

Este es un ingrediente de origen orgánico que concentra todos los aportes mencionados anteriormente, y que hoy empieza a posicionarse como una de las claves en la nueva generación de alimentos funcionales para mascotas.

Sucroal, empresa de biotecnología con sede en el Valle del Cauca, ha incorporado el micelio seco como parte de su portafolio de soluciones para la nutrición animal. Se trata de un subproducto de la producción de ácido cítrico, y comercializarlo permite cerrar ciclos productivos y aprovechar casi la totalidad de los materiales.