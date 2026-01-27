Así será la estación 11 del Metro de Bogotá: tendrá minimercado y múltiples servicios

La Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) avanza a paso firme, superando ya el 70 % de ejecución global.

Dentro de este megaproyecto, la Estación 11 se perfila como uno de los puntos más innovadores y estratégicos del sistema. Ubicada sobre la Avenida Caracas, entre las calles Primera y Primera B, esta estructura elevada de tres niveles no solo funcionará como una parada de trenes, sino como un complejo de servicios integrales para los ciudadanos del centro de la capital.

La infraestructura, situada en la frontera entre las localidades de Los Mártires y Santa Fe, beneficiará directamente a barrios de alta movilidad como San Bernardo, Eduardo Santos y Antonio Nariño.

Su diseño bioclimático, orientado a la ventilación natural y al ahorro energético, ofrecerá un espacio confortable para los miles de usuarios que se desplazarán hacia el año 2028, fecha proyectada para la entrada en operación comercial del sistema.

¿Qué servicios comerciales y ciudadanos tendrá la Estación 11 del Metro de Bogotá?

A diferencia de las estaciones convencionales, la Estación 11 está concebida como un centro de actividad urbana. Los pasajeros y residentes del sector podrán acceder a una oferta diversificada que incluye restaurantes, cafés, droguerías y cajeros automáticos.

Además, contará con un minimercado, cuyo nombre definitivo será elegido mediante participación comunitaria y baños públicos, resolviendo necesidades básicas que hoy escasean en el sistema de transporte masivo.

Uno de los puntos más destacados es la inclusión de un Centro de Atención al Ciudadano (CADE), permitiendo que los bogotanos realicen trámites gubernamentales sin salir del sistema Metro.

Asimismo, la estación fomentará la movilidad sostenible al integrar amplios cicloparqueaderos, facilitando la bimodalidad para quienes usan la bicicleta como alimentador del tren. Esta estación se conectará directamente con la actual estación Hospital de TransMilenio, garantizando una transferencia eficiente entre buses articulados y trenes elevados.

Estación del Metro de Bogotá mejorá la movilidad en la capital

Dada su ubicación estratégica, la Estación 11 juega un papel crucial en el acceso a la salud infantil. La obra se ejecuta en las inmediaciones de la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI).

Por ello, la Empresa Metro de Bogotá ha implementado protocolos estrictos para garantizar que la construcción no interfiera con las rutas de urgencias ni con la operación diaria de este centro hospitalario emblemático.

El proyecto no solo busca mejorar los tiempos de viaje, sino revitalizar el entorno de la Avenida Caracas. Con la Estación 11, se espera una recuperación del espacio público y un aumento en la seguridad del sector, gracias al flujo constante de personas y la iluminación de las nuevas plataformas.

Mientras la ciudad observa cómo las vigas lanzadoras completan el viaducto, esta estación se erige como el símbolo de un Metro que, además de transportar personas, prestará servicios esenciales a la comunidad.