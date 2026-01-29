Reconocida cantante de música popular generó preocupación: su carro sufrió una falla en carretera

En las últimas horas, una de las cantantes más reconocidas del género popular informó que tuvo un percance en una de las carreteras de Colombia.

Arelys Henao, que también es compositora, tiene 49 años y es oriunda de Sabanalarga, Antioquia, contó en las redes sociales que su vehículo se varó cuando iba en camino a un concierto.

Sin embargo, por fortuna, unos ciudadanos se bajaron a auxiliarla, a pesar de que no sabían que ella estaba en la camioneta, y pudieron reparar la falla.

Así fue como Arelys Henao, la cantante de música popular, reveló que su vehículo tuvo una falla en plena carretera

"Viajando a mi concierto de Taraza, Antioquia, nos varamos, pero esta linda familia paró a ayudarnos, sin saber que yo era la que venía en el carro", comenzó escribiendo Arelys Henao.

"Todavía existen personas buenas. ¿Pueden creer? Qué lindos los ángeles que Dios pone en nuestro camino", agregó la reconocida artista de música popular.

Además, junto a su mensaje, publicó un video en el que mostró que sus ayudantes tuvieron que explorar el carro por debajo para encontrar cuál era la falla y que ella les agradeció por tener un lindo corazón.

Estos han sido los comentarios de los internautas tras el percance que tuvo Arelys Henao en Antioquia

Tras el post de Arelys Henao, sus seguidores admiraron el apoyo que le brindaron a la artista, pero también le recomendaron que se cuide.

"Son bendiciones", "Dios te guarde", "qué buen gesto", "fue cariño puro y sincero", "qué humildad", "fueron ángeles porque los que conocemos esas carreteras sabemos que es muy difícil que alguien se detenga", "por favor, cuídense mucho", "estamos orando por ustedes", "todo lo que se da con amor siempre regresa" y "la vida siempre nos da lo que damos", han sido algunas de las reacciones.