Tormenta Kristin deja al menos cinco muertos y miles de hogares sin luz en Portugal

El fenómeno impactó con fuerza durante la madrugada del miércoles, con lluvias intensas y rachas de viento que alcanzaron hasta los 150 kilómetros por hora.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 29 de 2026
09:39 a. m.
La tormenta Kristin dejó un rastro de destrucción y luto tras su paso por Portugal, donde al menos cinco personas perdieron la vida a causa de las condiciones meteorológicas extremas.

Tormenta Kristin dejó al menos cinco muertos en Portugal

El más reciente balance fue confirmado por un vocero de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil, que actualizó la cifra de víctimas fatales luego de que inicialmente se reportaran cuatro fallecidos.

Estas condiciones provocaron la caída de árboles, inundaciones, deslizamientos de tierra y múltiples daños en zonas urbanas y rurales.

Las consecuencias también se sintieron con fuerza en el sistema eléctrico. De acuerdo con E-redes, operador de la red de distribución, alrededor de 450.000 clientes continuaban sin suministro de energía este jueves, especialmente en la región central del país.

En las primeras horas del temporal, la cifra de afectados llegó a ser aún mayor, con hasta 850.000 hogares e instituciones sin electricidad.

Los servicios de emergencia reportaron cerca de 1.500 incidentes atendidos entre la medianoche y las 8 de la mañana del miércoles, lo que da cuenta de la magnitud de la emergencia. El gobierno portugués calificó a Kristin como un “fenómeno climático extremo” que generó daños significativos en distintas partes del territorio.

En varias municipalidades se ordenó el cierre de escuelas, y muchas de ellas seguían sin retomar actividades este jueves debido a las condiciones adversas y los daños en infraestructura.

Desde el terreno, los equipos de rescate siguen enfrentando situaciones complejas. Ricardo Costa, subcomandante regional de Bomberos en la región de Leiría, explicó que la comunidad continúa solicitando ayuda.

“Los vecinos piden apoyo porque sigue lloviendo”, señaló, y advirtió que, aunque las precipitaciones no son torrenciales, sí están provocando afectaciones importantes en las viviendas.

Impresionantes imágenes de los estragos de la tormenta Kristin en Portugal

Las imágenes de los estragos también llegaron desde la ciudad costera de Figueira da Foz, en el centro del país, donde los fuertes vientos derribaron una noria gigante, reflejando la intensidad del temporal.
Tras golpear Portugal, la tormenta Kristin siguió su avance hacia el este y llegó a España durante la mañana del miércoles.

Allí provocó fuertes nevadas en Madrid, lo que llevó a las autoridades a recomendar a la población evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas.

