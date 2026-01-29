CANAL RCN
Deportes

Champions League: clasificados a octavos, repechaje y eliminados

Terminó la primera fase de la Champions League y estos son los equipos que clasificaron directo y los que pelearán repechaje.

Luis Díaz
enero 29 de 2026
10:42 a. m.
La primera fase de la Champions League llegó oficialmente a su fin este miércoles 28 de enero, dejando un panorama claro de los equipos que continúan en la carrera por el título más prestigioso del fútbol europeo. Tras varias jornadas intensas, marcadas por duelos de alto nivel y resultados ajustados, el certamen definió a los clubes que avanzaron de manera directa a los octavos de final, aquellos que deberán disputar los playoffs y los que quedaron eliminados del torneo.

La nueva dinámica de la competencia mantuvo la emoción hasta el último día, con varios equipos jugando su clasificación en la jornada final. Potencias históricas, proyectos consolidados y algunas sorpresas lograron mantenerse con vida, mientras que otros clubes de renombre deberán conformarse con ver la siguiente fase desde afuera.

Los ocho que avanzaron sin escalas a octavos

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City fueron los ocho equipos que lograron una clasificación directa a los octavos de final. Todos ellos mostraron regularidad a lo largo de la fase inicial y supieron responder en los momentos clave, asegurando su lugar entre los 16 mejores del continente sin necesidad de pasar por una instancia adicional.

Estos clubes no solo se beneficiarán del descanso competitivo, sino que también contarán con una preparación más larga de cara a los cruces definitivos. La presencia de gigantes como Bayern, City y Barcelona reafirma su condición de favoritos, aunque equipos como Arsenal y Sporting Lisboa demostraron que están listos para competir de igual a igual en instancias decisivas.

Playoffs cargados de historia y expectativa

Por su parte, 16 equipos deberán disputar los playoffs para intentar meterse en los octavos de final. Entre ellos aparecen nombres de enorme peso internacional como Real Madrid, Inter, PSG, Juventus y Atlético de Madrid, lo que eleva considerablemente el atractivo de esta fase. A ellos se suman clubes como Newcastle, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica.

Esta instancia se definirá mediante un sorteo que establecerá los cruces a partido ida y vuelta, un formato que incrementa la tensión y deja poco margen de error. Un mal día puede significar la eliminación, sin importar la jerarquía o el historial europeo de cada club.

Con este panorama, la Champions League entra en su etapa más emocionante. Los favoritos ya esperan, los aspirantes buscan dar el golpe y Europa se prepara para noches decisivas donde cada detalle puede marcar la diferencia. La carrera por la ‘Orejona’ está más viva que nunca.

