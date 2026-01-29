Eston son los hallazgos del megaoperativo realizado por la Policía en pagadiarios de Bogotá

Más de 1.200 oficiales de Policía han adelantado entre el miércoles, 28 de enero, y el jueves, 29, megaintervenciones a pagadiarios en los barrios Santa Fe, de la localidad de Los Mártires, y María Paz y Amparo, de la localidad de Kennedy, en el centro-occidente y suroccidente de Bogotá.

Durante la primera jornada fueron incautadas armas de fuego, traumáticas, blancas, 30 cartuchos de munición, 21 celulares que habrían sido hurtados, 250 gramos de estupefacientes y dos millones de pesos, producidos de las rentas criminales. En palabras del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá:

"Hemos encontrado tusi, hemos encontrado marihuana, hemos encontrado cocaína y bazuco. También hemos encontrado más de 20 celulares que no tienen ningún registro y las personas que lo tenían no acreditan su compra. Asimismo, patinetas y bicicletas, que vamos a verificar si son hurtadas".

Migración Colombia ha acompañado los megaoperativos de la Policía en pagadiarios:

Para verificar controles de estatus migratorio, junto a las requisas y solicitudes de antecedentes, los megaoperativos han sido acompañados por funcionarios de Migración Colombia.

En la primera jornada, además, cuatro personas fueron capturadas por los delitos de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas. En palabras del secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo:

“La Policía de Bogotá puso aquí más de mil hombres que han requisado uno por uno de esos 'pagadiarios'. Y adicionalmente (...) se está haciendo la identificación de cada uno de los individuos que no pudo demostrar su identificación, para que Migración Colombia haga las veces en relación con la aplicación de la ley de esos migrantes. Si creen los delincuentes que en Bogotá hay un espacio donde las autoridades no van a entrar y hacer verificaciones, están muy equivocados".

2.000 armas cortopunzantes y 1.000 dosis de estupefacientes fueron incautadas:

Durante la segunda jornada, en Kennedy, las autoridades capturaron a una quinta persona por tráfico de estupefacientes, al encontrar dos kilos de marihuana en su poder.

Además, se incautaron 2.000 armas cortopunzantes y 1.000 dosis de estupefacientes, se sellaron dos pagadiarios por los hallazgos realizados y no contar con el registro nacional de turismo y peritos automotores verifican si las motos de los residentes registran alteraciones en sus sistemas de identificación o documentos.

“Estos ejercicios de control son posibles gracias al fortalecimiento del pie de fuerza que hizo la Policía Metropolitana al final del año anterior y de ahí la importancia de que el país tenga como ruta hacia el futuro el fortalecimiento de la Policía Nacional, de las fuerzas militares, como un factor que permita recuperar el camino frente a los criminales y al delito”, destacó el secretario de Seguridad.