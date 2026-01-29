CANAL RCN
Colombia

Juez dejó en libertad al padre de Liam Gael, bebé de 11 meses que falleció en un jardín de La Calera

Según información conocida por este medio, la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión y el hombre seguirá vinculado al caso.

Investigan muerte de bebé en Cundinamarca.
Investigan muerte de bebé en Cundinamarca. Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
09:58 a. m.
En la mañana de este jueves 29 de enero, este medio pudo confirmar que un juez decidió dejar en libertad al papá de Liam Gael, el menor de 11 meses que falleció el año pasado. Según información preliminar, la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión.

RELACIONADO

Dejan en libertad al padre de Liam Gael, bebé que murió en extrañas circunstancias

De momento, el hombre seguirá vinculado al caso. Cabe mencionar que Medicina Legal confirmó que el pequeño sí fue víctima de abuso sexual.

Los hechos se registraron el pasado 29 de septiembre. La madre del menor lo dejó en el jardín como de costumbre sobre las 7:36 a.m. Sin embargo, tiempo después, el niño presentó complicaciones respiratorias.

Fue entonces cuando decidieron trasladarlo al Hospital Divino Salvador de Sopó, donde llegó sin signos vitales. El personal médico del lugar intentó realizar los protocolos de reanimación, pero desafortunadamente no se logró hacer nada.

En los reportes iniciales que se conocieron del pequeño, se indicó que presentaba labios cianóticos, usencia de pulsos y reflejos, sin perfusión, pupilas mióticas no reactivas, ausencia de movimientos respiratorios y ausencia de signos vitales.

Desde que se conoció el caso, se inició una investigación pertinente para esclarecer lo ocurrido.

Incluso, el centro de estimulación al que asistía el menor se pronunció y aseguró que el bebé había comido demasiado y que eso fue lo que le causó las complicaciones respiratorias.

RELACIONADO

Liam Gael fue víctima de abuso sexual: Medicina Legal

Sin embargo, este 27 de enero el caso tomó un giro inesperado. Esto, luego de revelarse un dictamen de Medicina Legal que confirmó que el menor había sido víctima de abuso sexual presuntamente por parte de su papá.

Cabe mencionar que, en diálogo con este medio, Juan Manuel Castellanos, abogado de la madre del menor, declaró que “en ningún momento la Fiscalía informó una posible vinculación por un tema sexual del señor Maicol”.

