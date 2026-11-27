En el marco del Congreso Colombiano de Infraestructura, que se adelanta en Cartagena, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, advirtió que se debe aumentar la edad de pensión en Colombia.

Según dijo, aumentar la edad mínima de pensión, de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, contrarrestaría la crisis fiscal y el envejecimiento de la población:

“Hay que empezar a hablar más del tema y tomar la decisión como país de subir la edad de pensión”.

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Cada vez hay más personas mayores y menos nacimientos en el país:

Asimismo, Velasco indicó que “Colombia está rezagada a nivel de América Latina y los países en desarrollo en el mundo, porque las poblaciones cada vez duran más, envejecen más”.

Según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la esperanza de vida de los colombianos aumentó hasta alcanzar en 2026 los 76,59 años. En 2070, podría ser de 85 años y se espera que para 2036 el país tenga a más personas mayores de 60 años que menores de 15.

Contrario a la tasa de longevidad, la tasa de natalidad en Colombia se encuentra a la baja. Entre 2024 y 2025, por ejemplo, se redujo en 4,5 %; lo que equivale a 20.223 nacimientos menos.

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¿Igualar la edad de pensión para hombres y mujeres?

El presidente de Asofondos sugirió que, progresivamente, habría “que subir” la edad de pensión de hombres y mujeres y buscar igualarlas en algún momento: “Ojalá llegar a 65 años que, hoy en día, es el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), escalonadamente”.

Además, hizo un llamado a elegir con responsabilidad el aumento del salario mínimo para 2027, debido a que el aumento del 23 % en 2026 habría agudizado el déficit del Gobierno en cinco billones de pesos, por los costos de las pensiones de exfuncionarios.