Cuando en Colombia eran las 9:13 del jueves 26 de noviembre, pero en Vanuatu la 1:13 de la madrugada del viernes 27 de noviembre, hubo un fuerte sismo en ese país de Oceanía.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Cuál ha sido el balance de las autoridades? ¿Dónde se localizó exactamente el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se registró en Vanuatu hoy 27 de noviembre de 2026

1:13 a.m. del 27 de noviembre de 2026 en Vanuatu / 9:13 p.m. del 26 de noviembre de 2026.

Epicentro: Mar del Coral, 54 km al sureste de Gaua, Torba, Vanuatu.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: superficial (9 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 90 kilómetros de Sola, a 96 de Port-Olry, a 99 de Hog Harbour, a 124 de Luganville, a 168 de Norsup, a 349 de Port Vila, a 567 de Isangel y a 721 de Wala.

¿Cuál ha sido el reporte de las autoridades de Vanuatu tras el fuerte sismo de hoy 27 de noviembre de 2026?

Las autoridades de Vanuatu precisaron que, a raíz de que el epicentro fue en el mar y lejos de una zona poblada, no hubo daños materiales, heridos ni víctimas.

Además, se puntualizó que esa es una zona altamente sísmica porque está ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico y que, por ende, más allá de los registros habituales, no se han activado protocolos adicionales de emergencia.

Por otra parte, se ha aclarado que no existe riesgo de tsunami en las costas más cercanas y, debido a ese monitoreo, las actividades marítimas han seguido su curso normal.

¿Cuál fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 27 de noviembre de 2026?

A las 2:21 de la madrugada de este viernes, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente movimiento telúrico en Boyacá:

Epicentro: Pauna, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 106 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 1 kilómetro de Pauna (Boyacá), a 8 de Briceño (Boyacá) y a 9 de San Pablo de Borbur (Boyacá).