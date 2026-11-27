Un ciudadano de nacionalidad española habría sido víctima del hurto de una cadena de oro mientras transitaba por el centro de Bogotá. La situación fue advertida por personas que se encontraban en el sector de la calle 12B con carrera 6 y que alertaron a los uniformados mediante voces de auxilio.

Tras recibir el aviso, los policías iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables, quienes, al notar la presencia de las autoridades, emprendieron la huida en dirección a la carrera Séptima.

Presunto ladrón se tragó una cadena de oro para ocultar el robo en Bogotá

Los tres hombres fueron interceptados por uniformados de la Estación de Policía Candelaria. Durante el procedimiento de registro, uno de los señalados habría tomado la cadena que llevaba consigo y se la habría tragado, aparentemente con la intención de ocultar el elemento.

La joya era el objeto que, según la denuncia, había sido hurtado minutos antes a la víctima.

¿Cómo identificaron a los presuntos responsables?

Poco después de la interceptación, el ciudadano español llegó al lugar y señaló a los tres hombres como los presuntos responsables del hurto. También reconoció como suya una placa que los uniformados habían recuperado durante el procedimiento y que hacía parte de la cadena.

A este elemento se sumaron los registros de las cámaras de videovigilancia del sector. De acuerdo con la información policial, las imágenes obtenidas evidenciarían la presunta participación de los hombres en los hechos.

¿Qué pasó con los tres capturados?

Los tres ciudadanos venezolanos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el presunto hurto.