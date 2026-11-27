El Icetex anunció nuevas medidas para beneficiar a miles de colombianos que tienen créditos educativos, especialmente a quienes presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó cuatro decisiones relacionadas con los mecanismos de condonación de deudas, los incentivos para quienes pagan oportunamente y el apoyo a proyectos universitarios en territorios afectados por el terremoto.

Según explicó, el 92% de los beneficiarios de la entidad pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Por esta razón, aseguró que una de las prioridades de su administración ha sido fortalecer la capacidad de financiación del instituto.

Entre los cambios que mencionó está el aumento de los cupos de crédito educativo por semestre, que pasaron de menos de 5.000 a 15.000; el restablecimiento temporal de subsidios a las tasas de interés para cerca de 138.000 beneficiarios y la recuperación del crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas.

También señaló que se establecieron condiciones preferenciales para quienes buscan acceder a programas de formación técnica y tecnológica.

¿Quiénes podrán acceder a las condonaciones de hasta el 100% de los intereses?

Una de las primeras decisiones anunciadas consiste en ampliar hasta el próximo 19 de diciembre la campaña denominada 'Sin estrés con el ICETEX'.

Esta alternativa está dirigida a beneficiarios que tienen cuotas vencidas desde hace más de 30 días, pero menos de un año. De acuerdo con lo informado, cerca de 78.000 personas podrían acogerse a acuerdos de pago y recibir condonaciones de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

Durante su intervención, De la Espriella indicó que desde el pasado 18 de noviembre más de 3.000 personas han suscrito acuerdos mediante esta campaña, que representan condonaciones superiores a los 5.000 millones de pesos.

Con la ampliación del plazo, la invitación es a que quienes tengan obligaciones pendientes y cumplan las condiciones establecidas se acerquen a la entidad para revisar las alternativas disponibles.

¿Qué pasará con quienes llevan más de un año en mora?

El segundo anuncio está dirigido a los beneficiarios que acumulan más de un año sin cumplir con sus pagos y cuyos créditos fueron clasificados como cartera de difícil recuperación.

Para este grupo, el Gobierno anunció que mantendrá durante los primeros meses de 2027 una amnistía que permitirá acceder a condonaciones de hasta el 80% del capital y hasta el 100% de los intereses, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La medida podría beneficiar a cerca de 60.000 personas que presentan retrasos prolongados en sus obligaciones financieras.

Según las cifras entregadas durante la alocución, 11.196 beneficiarios ya se han acogido a esta alternativa, con condonaciones que suman 363.753 millones de pesos.

¿Habrá beneficios para quienes pagan cumplidamente sus créditos?

Las nuevas decisiones también contemplan incentivos para los estudiantes que han mantenido sus obligaciones al día.

De la Espriella anunció que durante 2027 continuará la condonación parcial de capital por pago anticipado y que aumentará el porcentaje de este beneficio. Podrán acceder quienes estén al día con sus créditos y hayan cumplido oportunamente con sus cuotas durante los últimos 12 meses.

Hasta el momento, 1.445 personas han utilizado este mecanismo, con condonaciones que alcanzan los 2.163 millones de pesos.

El mandatario señaló que la intención es reconocer a quienes cumplen con sus compromisos financieros y ofrecerles mayores beneficios cuando decidan anticipar el pago de sus obligaciones.

¿En qué se invertirán los recursos para las regiones afectadas por el terremoto?

El cuarto anuncio está relacionado con la recuperación de los territorios afectados por el terremoto y la participación de las universidades en proyectos para apoyar a las comunidades.

De acuerdo con lo informado, el Icetex seleccionó cuatro iniciativas universitarias que recibirán 250 millones de pesos cada una, para una inversión total de 1.000 millones de pesos.

Además, anunció una nueva alianza entre el Icetex y el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Comisión Binacional Fulbright, que permitirá desarrollar hasta cinco proyectos en Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

La iniciativa contará con el acompañamiento de especialistas estadounidenses y buscará que las universidades aporten sus conocimientos y capacidades de investigación a procesos relacionados con la recuperación económica, el emprendimiento, el turismo y la infraestructura.