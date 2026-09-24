Nacimientos en Colombia llegaron a su cifra más baja de la última década

Colombia registró 441.537 nacidos vivos durante 2025, la cifra más baja de la última década, de acuerdo con los datos del DANE. El resultado representa una disminución del 2,7 % frente a 2024 y confirma la continuidad de la reducción de los nacimientos en el país.

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Según el DANE, la caída de los nacimientos se presentó en todo el territorio nacional durante 2025, aunque a un ritmo más moderado que el registrado en 2024. El comportamiento de este indicador hace parte de los datos sobre nacimientos y defunciones que permiten observar los cambios demográficos registrados en Colombia.

¿Cuál fue la tasa de fecundidad de Colombia en 2025?

El DANE señala que la tasa global de fecundidad, indicador que mide el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva, alcanzó en 2025 su nivel más bajo de los últimos 20 años.

La reducción también se refleja en las tasas específicas de fecundidad (TEFE), que muestran el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres según diferentes grupos de edad. De acuerdo con los datos del DANE, estas tasas continuaron disminuyendo durante 2025.

Entre los grupos con mayores cambios estuvieron las mujeres de 20 a 24 años, cuya tasa específica de fecundidad disminuyó en 2,6 nacimientos por cada 1.000 mujeres. En el grupo de mujeres de 15 a 19 años, la reducción fue de 2,5 nacimientos por cada 1.000.

Los datos del DANE también registran que entre enero y julio de 2026 se presentaron 3.776 nacimientos más que durante el mismo periodo de 2025.

¿Cuántas defunciones registró Colombia en 2025?

En materia de mortalidad, el DANE reportó 284.254 defunciones no fetales en Colombia durante 2025, una cifra superior a la registrada en 2024. En total, se presentaron 8.476 defunciones más, lo que representa un incremento del 3,1 %.

La tasa bruta de mortalidad, que corresponde al número de defunciones por cada 1.000 habitantes, aumentó a 5,4 durante 2025, según los datos suministrados del DANE.

En cuanto a las principales causas de muerte, la clasificación internacional de la OMS/OPS incluida en los datos del DANE para 2025 y 2026pr ubica entre las primeras cinco las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades cerebrovasculares, los homicidios y las infecciones respiratorias agudas.